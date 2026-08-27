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Místo zdravotních sester odeberou krev roboti. V Americe schválili předpisy, které mění budoucnost zdravotnictví

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Americký lékový úřad FDA poprvé v historii povolil autonomní robotické zařízení pro odběr krve. Rozhodnutí přišlo 19. srpna 2026.
Zdravotní sestry, tým pracovnic

Zdravotní sestry, tým pracovnic

Zdroj: Vlastimil / Creative Commons / CC BY
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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