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Okrasné trávy jsou nejhezčí na podzim: Tyto druhy promění záhon i prázdný kout zahrady

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Okrasné trávy umí na podzim rozzářit i ten nejtemnější kout zahrady neobvyklými barvami a jemným pohybem ve větru. Ozdobnice, dochan, proso a další trávy vysaďte …
Okrasné trávy jsou nejhezčí na podzim: Tyto druhy promění záhon i prázdný kout zahrady

Okrasné trávy jsou nejhezčí na podzim: Tyto druhy promění záhon i prázdný kout zahrady

Zdroj: Planeta zahrady
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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