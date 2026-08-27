Okrasné trávy jsou nejhezčí na podzim: Tyto druhy promění záhon i prázdný kout zahrady

Okrasné trávy umí na podzim rozzářit i ten nejtemnější kout zahrady neobvyklými barvami a jemným pohybem ve větru. Ozdobnice, dochan, proso a další trávy vysaďte podle rad zahradních designérů.
Zahrada na podzim s okrasnými travami
Okrasné trávy dominují na podzim celé zahradě. Zatímco se ostatní rostliny, keře a stromy připravují k zimnímu spánku, přichází čas, kdy se traviny rozzáří svými vysokými květenstvími, jemnými laty a dlouhými stébly.
Jejich typické barvení do podzimních bronzových, zlatavých a načervenalých odstínů dodá
zahradě nádherný podzimní ráz. Navíc jsou nenáročné na podmínky a nepotřebují žádnou speciální péči. Právě proto si zaslouží pozornost. Čtěte také: Co vysadit v srpnu? Rozchodníky, astry a okrasné trávy pro krásnou skalku Jaké okrasné traviny vybrat do zahrady? Okrasné trávy jsou nejhezčí na podzim – Ozdobnice čínská. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Ozdobnice čínská
Na
ozdobnici sází zahradní architekti i designéři. Vysoké kultivary s nádherným květenstvím skvěle fungují jako dominantní solitér nebo nepřehlédnutelný prvek záhonu. Okrasné trávy jsou nejhezčí na podzim – Dochan psárkovitý. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: 3 odolné okrasné trávy do sucha a mrazu: Jak vybrat správný druh Dochan psárkovitý
Dochan se na podzim pyšní atraktivními „štětkami“. Hodí se do menších záhonů, kde vytvoří zajímavý kontrast s klasickými trvalkami. Mezi okrasnými travami patří k nejoblíbenějším a také nejodolnějším. Okrasné trávy jsou nejhezčí na podzim – Proso prutnaté. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Proso prutnaté
Proso vyniká nádherným podzimním zbarvením listů a vzdušným vzhledem. Skvěle vyplní prázdná místa v záhonu. Hodí se také do moderních přírodních zahrad, kterým propůjčí odlehčený vzhled. Okrasné trávy jsou nejhezčí na podzim – Bezkolenec rákosovitý. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Soukromí bez plotu: Jak využít vysoké okrasné trávy jako živou zástěnu Bezkolenec rákosovitý
Bezkolenec je jemná okrasná tráva, dekorovaná elegantním květenstvím na dlouhých stoncích. Při podzimním větru se nádherně vlní a dodává zahradě přirozenou hravost. Okrasné trávy jsou nejhezčí na podzim – Kostřava sivá. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Kostřava sivá
Kostřava zaujme svým nižším vzrůstem a nápadnými modrošedými listy, které na sebe okamžitě přilákají pozornost. Skvěle se hodí na okraje záhonů, skalek a malých zahrad. Kam okrasné trávy vysadit?
Správné umístění dokáže s designem
zahrady úplné zázraky. Do záhonu se vysoké trávy hodí jako dominantní prvek, zatímco do prázdných koutů přinesou chybějící strukturu a objem. Podél plotu vytvoří přirozený živý plot, který se při každém závanu větru jemně vlní. Do moderní zahrady se pak hodí nižší trávy, které doplní minimalistickou výsadbu. Čtěte také: Jak vytvořit podzimní boho věnec na dveře ze sušených květů krok za krokem Jak kombinovat okrasné trávy s dalšími rostlinami?
Spojení jemných okrasných trav a výrazných květů podzimních rostlin vytvoří na zahradě zajímavý efekt. Vynikající podzimní kombinace tvoří trávy s hortenziemi, pestrými třapatkami, vytrvalými rozchodníky nebo vřesy.
Tip redakce PlanetaZahrady
Trávy vydrží krásné až do jara, pokud jejich trsy na podzim svážete jutovým provázkem. Vysoké kultivary pak vypadají fantasticky, když se na nich zachytí jinovatka nebo sníh. Svázání navíc pomůže, aby se do středu trsů nedostávala nadměrná vlhkost.
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Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)