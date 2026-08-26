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Redmi oznamuje očekávaný přírůstek 17C 5G

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Uběhl více než měsíc od posledních spekulací kolem modelu Redmi 17C 5G a vyhlížený telefon v tichosti právě vstupuje na první trhy. Čínský producent v...
Redmi oznamuje očekávaný přírůstek 17C 5G

Redmi oznamuje očekávaný přírůstek 17C 5G

Zdroj: Redmi 17C 5G | Zdroj: Mi
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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