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Strakova akademie zve tuto sobotu na české inovace i tradicePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zahrady Strakovy akademie v Praze se v sobotu 29. srpna promění v přehlídku tradičních řemesel, českých startupů a moderních technologií.…
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Zdroj: Volty
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Volty.cz osloví všechny, kdo mají blízko k technice, elektrotechnice a chytrým řešením. Web sleduje novinky ze světa elektrotechniky, energetiky, průmyslových technologií i moderních domácností. Zajímá se o inovace, úsporná řešení, elektroauta i budoucnost energetiky – srozumitelně a bez...Všechny články tohoto autora →
30. srpna může začít nová kapitola. Roman čeká na svůj první let do vesmíru
cdr.cz
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Strakova akademie zve tuto sobotu na české inovace i tradice
Volty
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