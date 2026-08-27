Samsung Galaxy S26 FE: Evoluce v duchu umělé inteligence, cena startuje na 19 699 Kč

Po nějaké době zde máme další nový mobil od Samsungu, tentokrát doplněk top modelové série S26. Jenže rozdílů v samotné hardwarové výbavě není tolik. Společnost více láká na AI funkce.
“Galaxy S26 FE představuje to nejlepší z řady FE s důrazem na nové technologie a trendy. Přinášíme v něm nejnovější generaci mobilní umělé inteligence a prémiový design vlajkových lodí do cenově dostupnější kategorie. Nereagujeme pouze na současné trendy, ale definujeme je. Srdcem telefonu je vysoký výkon spárovaný s inteligentní správou baterie a displejem, který vás vtáhne do děje. Abychom zajistili, že vaše zařízení morálně nezestárne, garantujeme 7 let plnohodnotných aktualizací systému a zabezpečení. Galaxy S26 FE tak není jen nákupem na jednu sezónu, ale chytrou investicí do technologické budoucnosti, která si dlouhodobě udrží svou hodnotu.“ říká Milan Holánek, šéf mobilní divize Samsung Electronics Czech & Slovak.
Samsung Galaxy S26 FE
Dobrou zprávou u novinky Samsung Galaxy S26 FE je sedmiletá softwarová podpora. Při pohledu na specifikace jako takové, tak jsme se dočkali novějšího procesoru Exynos 2500. Smartphone je nepatrně širší oproti předchozí generaci a také má rychlejší nabíjení, ale ne z pohledu výkonu. Samsung uvádí, že za 30 minut se dostanete na 69 % kapacity, přičemž minule za stejnou dobu jste se dostali na 65 %. Asi došlo jen k optimalizaci.
Zdroj: Samsung
Samozřejmě se nabízí i novější systém Android a zřejmě se jedná o jeden z prvních mobilů, mimo Google, co má v základu Android 17. Nějaké dramatické změny zde ale nejsou, a to ani v případě displeje. Samsung v představení hlavně láká na:
- Funkce My FanCam, která byla poprvé představena u nejnovějších skládacích modelů Galaxy, je teď k dispozici i u modelu Galaxy S26 FE. Dokáže automaticky sledovat vybranou osobu a udržovat ji ve středu záběru změnou orámování obrazu ve videozáznamu podle jejího pohybu. Video se tak dá s minimem ručních zásahů upravit tak, aby se líp hodilo ke sdílení na sociálních sítích.
- Funkce Super stabilní pomáhá s horizontální stabilizací obrazu během natáčení při rychlém pohybu, například na cestách.
- 3× optický zoom dává větší jistotu, že se podaří zachytit vzdálenější objekt v dostatečné kvalitě. Vylepšený 12Mpx přední fotoaparát zachytí při pořizování selfie víc detailů a umožňuje získat kvalitnější skupinové snímky.
- Nightography je charakteristická funkce řady Galaxy S. Pomáhá pořizovat jasné a ostré snímky při velmi slabém osvětlení a zachovává detaily i v těch nejnáročnějších podmínkách.
- Asistent fotografií usnadňuje dodatečné úpravy snímků pomocí pokynů v přirozeném jazyce. Dokáže například měnit denní scénu na noční, přidávat nové prvky nebo obnovit chybějící části. Jednotlivé kroky úprav lze průběžně kontrolovat, měnit nebo rušit.
- Pomocí aplikace Gemini Omni mohou uživatelé snadno vytvářet a upravovat videoklipy na základě fotografií a videí z Galerie a proměňovat je v propracovaná videa připravená ke sdílení.
Specifikace Samsung Galaxy S26 FE
- displej: 6,7 palců, FHD+ Dynamic AMOLED 2X, adaptivní 120 Hz (60/120 Hz), jas až 1900 nitů
- procesor: Exynos 2500 (3 nm)
- RAM: 8 GB
- úložiště: 128/256 GB
- Operační systém: Android 17, One UI 9
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS, 84˚)
- 12 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2, 123˚)
- 8 Mpx (teleobjektiv, 3x optický zoom, až 30x digitální zoom, f/2.4, OIS, 32˚)
- přední: 12 Mpx (f/2.2, 85˚)
- IP68
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, USB-C
- rozměry a hmotnost: 161,6 × 76,9 × 7,4 mm, 193 gramů
- baterie a nabíjení: 4900 mAh, 45W kabelové nabíjení (69 % za 30 min), 15W bezdrátové nabíjení, bezdrátové reverzní nabíjení PowerShare
Ceny
Do prodeje jde novinka na začátku září v barvách Graphite (černá), Pistachio (zelená) a Blueberry (fialová). Jde využít i výkupní bonus v hodnotě 3500 Kč a k mobilu dostanete 6měsíční bezplatnou zkušební verzi Google AI Pro.
„Model Galaxy S26 FE byl navržen tak, aby měl charakteristické přednosti řady Galaxy S a nabízel funkce, které budou mít v každodenním životě uživatelů skutečný význam,“ uvedl Jay Kim, výkonný viceprezident a vedoucí oddělení Customer Experience Office v divizi Mobile eXperience (MX) společnosti Samsung Electronics. „Díky oblíbenému fotoaparátu Galaxy, funkcím AI a nejnovějšímu rozhraní One UI 9 je model Galaxy S26 FE ideální volbou těch, kdo přesně vědí, co je pro ně nejdůležitější.“
|Model
|Velikost úložiště
|Barvy
|Doporučená maloobchodní cena
|Cena po výkupním bonusu
|Galaxy S26 FE
|8+256GB
|Graphite, Pistachio
|22 199 Kč
|18 699 Kč
|8+126GB
|Graphite, Pistachio, Blueberry
|19 699 Kč
|16 199 Kč