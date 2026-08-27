Recenze Roborock Qrevo 2 Pro – pracant vyšší střední třídy

Výrobce robotických vysavačů Roborock asi není třeba nějak důkladněji představovat. My jejich vysavače testujeme pravidelně, nedávno jsme testovali top model Saros 20. Dnes se ale podíváme na dostupnější novinku a to model Roborock Qrevo 2 Pro. Jeho cenovka se nyní pohybuje kolem patnácti tisíc korun a tak se pojďme podívat, co za tyto peníze dostanete.
Design a konstrukce
Začneme designem. Ten byl totiž přepracován a nový Roborock nabízí elegantnější design dokovací stanice. Za mě je tento nový vzhled opravdu krok správným směrem, vysavač působí méně průmyslově a stylověji. My ho dostali na test v bílé barvě, která nabízí lesklý povrch.
Roborock Qrevo 2 Pro; zdroj: Dotekománie
Docela mě pak překvapilo schování pytlíku na nečistoty pod přihrádky na čistou a špinavou vodu. Předchozí generace včetně Saros 20 mají tuto přihrádku schovanou pod odnímatelným čelním panelem.
Dokovací stanice je tedy za mě elegantní, u samotného vysavače pak není moc co vymýšlet. Samotný dok a vysavač nabízí mytí mopu horkou vodou a to až 75 stupňů Celsia. Není tu tak mytí téměř vařící vodou jako na těch nejvyšších modelech, ale oproti předchůdci je to o 15 stupňů vyšší teplota. Navíc po vymáchání mopu proběhne ještě jeho sušení vzduchem o teplotě 45 stupňů.
Roborock Qrevo 2 Pro; zdroj: Dotekománie
Co se mi pak líbí je automatické odepínání samotných mopovacích kartáčů v případě potřeby, například při vysávání koberců. Jelikož Roborock Qrevo 2 Pro po úvodním mapování ví, kde jsou koberce, dokáže si při následném vysávání nechat kartáče v doku, vysát koberce a pak se pro ně vrátit.
Následně při mopování mě potěšila možnost vysunutí kartáče mírně z těla tak, aby se dostal úplně ke krajům. Je zde také možnost nastavit intenzitu vodního toku ve třiceti úrovních. Pokud bych měl srovnávat s dražší řadou, tak zde chybí zásobník na čistící kapalinu. Tu musíte ručně naředit do zásobníku s vodou.
Objem nádoby na prach 2.5 L Objem nádoby na vodu 4 L Objem nádoby na špinavou vodu 6 L Automatické mytí mopů Ano Automatické sušení mopu Ano Automatický dávkovač čistícího prostředku Ne Automatické doplňování nádrže Ano Automatické vyprazdňování prachu Ano Detekce nečistot mopu Ne Výkon
Sací výkon byl oproti přímému předchůdci navýšen na 25 000 Pa a i ve srovnání s konkurencí ve stejné cenové hladině je toto nadprůměrný výkon. Při vysávání lze pak nastavit několik stupňů včetně režimu Max+, ve kterém je právě výkon nejvyšší. Ten lze aktivovat ale jen bez současného mopování. V tomto režimu je však logicky také nejhlasitější, už o něm doma rozhodně víte. Rozumný kompromis je tak nastavení na vyvážený nebo Turbo režim.
Roborock Qrevo 2 Pro; zdroj: Dotekománie
Skvělou novinkou je však především nový kartáč DuoDivide, který už nabízel například dražší model Saros 20. Jeho hlavní devízou je zachycení vlasů nebo chlupů a jejich následné rozsekání, aby je vysavač mohl vysát. Proti zachycení vlasů je přizpůsoben i kartáč na boku Roborocku. Ten má speciální asymetrický tvar proti jejich namotání.
Rozměry vysavače (V-Š-H mm) 96.6 * 352 * 350 Rozměry dokovací stanice (V-Š-H mm) 450 * 402 * 494 Doba provozu 253 min Překonávání prahů do 2 cm Hlučnost 63 dB Výkon 60 W Sací výkon 25 000 Pa Typ hlavního kartáče DuoDivide Typ mopu Rotační Výsuvný mop Ne Výsuvný boční kartáč Ne Zvedací mop Ano Zvedací kartáč Ne Hloubkové čištění koberců Ano
Roborock Qrevo 2 Pro; zdroj: Dotekománie
Vyhýbání se překážkám
Pro vyhýbání se překážkám tu máme věžičku s LiDARem. To je za mě dobrý krok. Jedna maličkost mi totiž u vysavačů bez LiDARu trochu vadí. Když vysávají ve tmě, tak si svítí LED diodou před sebe a to je trochu rušivé. Řešení je samozřejmě nevysávat ve tmě nebo při vaší přítomnosti, ale občas to jinak nejde, když třeba chcete vysát nové nečistoty pod stolem ještě ten den. Na druhou stranu věžička s LiDARem není zasouvací a tak má vysavač výšku necelých 10 cm.
Roborock Qrevo 2 Pro; zdroj: Dotekománie
V praxi nemá AI rozpoznávání překážek jako třeba Saros 20, který vám přímo v aplikaci řekne, co kde našel a může udělat i fotku. To tu není, ale větším překážkám se vyhne, a ukáže je i na mapě. Problém mu však dělají kabely, na ty tenčí USB-C mi v mém testu klidně bez problémů najel. Tady tak doporučuji před vysáváním radši volně hozené kabely na zemi uklidit. Nepomohlo ani nastavení režimu vyhýbání se na méně kolizí.
Tutoriál v aplikaci Roborock; zdroj: Dotekománie
Tutoriál po zakoupení a přidávání do aplikace Roborock mě příjemně překvapil. Je zde opravdu důkladné seznámení s vaší domácností, zda máte koberce nebo více podlaží (vysavač si umí uložit až čtyři mapy na každém podlaží). Potěší také možnost rovnou zapnout minimalizaci rušení, přičemž v nastaveném čase nebude vysavač mluvit, svítit a lze mu vypnout i sušení. To sice vydává 45 dB, což není moc, ale mě osobně ruší každý ruch při spánku.
Po úvodním namapování vašeho bytu či domu si lze nastavit neviditelné stěny nebo oblasti, kam nemá vysavač vůbec jezdit. To je za mě důležitá věc a už bych asi nechtěl vysavač bez této možnosti. Na mapu si lze pak také umístit prahy nebo vizualizaci vašeho nábytku.
Aplikace Roborock; zdroj: Dotekománie
Samotná aplikace se jinak neliší od jiných Roborock vysavačů a dlouhodobě ji hodnotím jako velmi povedenou. Nabízí široké možnosti nastavení, zobrazení stavu jednotlivých částí, správu map a podobně.
Máme tu také podporu standardu Matter díky čemuž lze vysavač přidat do sítě chytrých domácností jako je třeba Apple Home. Tam jsem ho přidal i já a pak ho lze napojit na další automatizaci skrz tuto platformu.
Apple Home a přidaný Roborock; zdroj: Dotekománie
Zhodnocení Roborock Qrevo 2 Pro
Roborock Qrevo 2 Pro je pracant vyšší střední třídy. Nabízí spolehlivé vysávání, kde mě těší systém sekání vlasů a chlupů. Líbí se mi inovovaný design dokovací stanice, která je elegantní. Na druhou stranu schovává sáček na nečistoty pod vodní nádobky. Samotná dokovací stanice nabízí i automaticky odnímatelné kartáče a jejich čištění horkou vodou. Těší mě povedená aplikace Roborocku pro mobily. Pochválit musím také možnost automatického odepínání mopů při vysávání koberců nebo vysoký sací výkon.
Roborock Qrevo 2 Pro; zdroj: Dotekománie
Pokud bych měl vypíchnout ještě nějaké drobnosti, tak máme zde sice rozpoznání překážek, ale vysavač vám už neřekne o co se jedná a nemáte ani fotku dané věci. A co víc, dělají mu trochu problém kabely. A pak tu nemáme třeba automatický dávkovač čisticího prostředku. Jenže tento model taky stojí o něco méně a to je nutné brát v potaz.
Doporučená cenovka na našem trhu je stanovena na 16 999 Kč. Do konce měsíce srpna, tedy do 31. srpna ho výrobce nabízí dokonce se slevou 15 procent a vyjde tak na 14 449 Kč. A to si myslím, že za vysavač s plnohodnotnou dokovací stanicí není vůbec špatná cena.
Klady Elegantní design dokovací stanice Vysoký sací výkon 25 000 Pa Efektivní kartáč DuoDivide proti namotávání vlasů Možnost automatického odepínání mopů při vysávání koberců Důkladná a přehledná mobilní aplikace Zápory Absence AI rozpoznávání překážek, občas najede na kabely Chybějící automatický dávkovač čistícího prostředku Nepraktické umístění sáčku na nečistoty pod nádržkami na vodu Absence RGB kamery vysavače Za poskytnutí Roborock Qrevo 2 Pro pro účely recenze děkujeme společnosti Roborock.