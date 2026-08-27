Liberec zavře část Šaldova náměstí. Objížďky čekají i autobusy MHD

Liberec zavře část Šaldova náměstí. Objížďky čekají i autobusy MHDPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Liberec,_Šaldovo_náměstí_a_ulice_5._května
Porucha pozornosti postihuje stále více českých dětí. Podle dat Všeobecné zdravotní pojišťovny vzrostl mezi...
Jizerskohorská železnice se dočká posílení. Liberecký kraj objednal u Českých drah devět nových motorových...
Znojemské historické vinobraní se letos poprvé dočká přímého vlakového spojení z Prahy. Speciální souprava...
Žitavská dráha patří k nejdůležitějším přeshraničním spojením v Libereckém kraji, denně ji využije průměrně...
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