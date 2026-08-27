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Pixel 11 ukrývá funkci, o které Google na prezentaci pomlčel. Poznáte volajícího, aniž byste se podívali na displej

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Pixel 11 umí přiřadit každému kontaktu jiný vzor vibrací. Telefon v kapse prozradí, kdo volá, čistě po hmatu. Google se tím nechlubil.
Google Pixel 11

Google Pixel 11

Zdroj: Google
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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