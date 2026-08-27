Garmin představuje fenix 9 a fenix 9 Pro. Nabídnou satelitní spojení, jas až 3 000 nitů a výdrž 57 dní.

Ve zkratce:
- Nové hodinky Garmin fenix 9 a 9 Pro přinášejí jasnější AMOLED displeje, safírové sklíčko v základu a rychlejší mapové podklady.
- Modelová řada Pro nabízí titanové pouzdro, až 57denní výdrž baterie se solárním dobíjením a pokročilé LTE či satelitní připojení inReach.
- Ceny novinek začínají na 24 490 Kč za základní verzi fenix 9 a šplhají až k 33 990 Kč za vybavené varianty inReach.
Garmin dle očekávání po dvou letech představil novou řadu svých populárních hodinek – fenix 9 a fenix 9 Pro. Obě řady přinášejí nové funkce pro sledování celé řady sportovních aktivit, rychlejší mapy a novou funkci Garmin Epic. Výraznější změny ale přináší model Pro, který dostal titanové pouzdro a u vybraných variant k dispozici solární dobíjení, LTE a satelitní připojení inReach.
Nové Garmin fenix 9 a 9 Pro přicházejí
První zásadní změna se odehrává v oblasti zobrazení. fenix 9 jsou vybaveny AMOLED displejem, který má být oproti předchozí generaci dvakrát jasnější. Nové fenixy již v základní verzi nabídnou safírové sklíčko odolné proti poškrábání. To je posun oproti předchozí generaci, u které bylo safírové sklíčko za příplatek. Konstrukce nových fenixů dále nabídne utěsněná tlačítka a tělo odolávající potápění až do hloubky 40 metrů.
Výraznou změnou prošly také mapy. Nová generace nabídne o 50 % více operační paměti než fenix 8 a výkonnější mapový engine. Posouvání map by tak mělo být až o 30 % rychlejší a nový perspektivní pohled zobrazí více detailů.
Zdroj: Garmin
Uživatel by tak měl mít lepší přehled o tom, co ho na trase čeká. Interní úložiště nabídne 64 GB, tedy dvojnásobek toho co fenix 8. Díky tomu bude možné stáhnout přibližně dvojnásobné množství mapových podkladů a úložiště pojme až 7 000 skladeb.
Zdroj: Garmin
Garmin Epic spojí několikadenní sérii aktivit do jednoho příběhu
Nová funkce Garmin Epic v aplikaci Garmin Connect dokáže seskupit aktivity zaznamenané během několika dnů, týdnů nebo měsíců. Tato funkce by se mohla hodit například při několikadenní turistice, etapovém cyklistickém závodě nebo dlouhodobém tréninku.
Zdroj: Garmin
Uživatel následně vidí své zdravotní a výkonnostní údaje za celé období, může přidat fotografie a výsledný „Epic“ sdílet s ostatními. Prozatím není jisté pro které starší modely bude tato nová funkce dostupná předchozí generace fenix 8 by měla být zahrnuta a uvidíme, možná se dočkáme podpory i ze strany dalších modelů.
Nové metriky mají lépe ukázat skutečnou výdrž
Garmin se zaměřil také na rozšíření sledování vytrvalosti. Nové funkce stamina zones a stamina curve ukazují, jak se výdrž sportovce mění v čase podle dlouhodobého tréninkového zatížení a zlepšující se kondice. Data mohou pomoci jak při plánování dalších tréninků, tak přímo během aktivity pro volbu správného tempa. Více údajů dostává také aktivita veslování na trenažéru. Hodinky nově zobrazí například VO2 Max a výkonovou křivku. Garmin také rozšiřuje podporu ruckingu, což je tréninková aktivita se zátěžovým batohem. Jeho hmotnost lze v hodinkách měnit přímo během aktivity, hodinky podporují tréninky GORUCK a při výpočtech počítají až se 100kg zátěží.
fenix 9 Pro dostávají titanové pouzdro a jas až 3 000 nitů
Větší změny se tentokrát odehrály u varianty fenix 9 Pro, což je vybavenější a také o poznání dražší verze fenixů. Jde o první fēnixy, které nabídnou celo-titanové pouzdro. Předchozí generace používala pouzdro vyztužené polymerovými vlákny a k dispozici byla pouze titanová luneta. Garmin při výrobě fenix 9 používá technologii nano-molding, která kombinuje kov a plast na molekulární úrovni. Výrobce díky tomu mohl snížit tloušťku hodinek při zachování odolnosti a nízké hmotnosti.
Zdroj: Garmin
AMOLED displej u řady Pro dosahuje hodnoty jasu až 3 000 nitů. Největší 51mm verze dostala vůbec první 1,5palcový AMOLED displej v této řadě. Zobrazovací plocha díky tomu poskočila o 15 % proti řadě fenix 8, aniž by bylo nutné zvětšit průměr samotného pouzdra. Vybrané modely také nabídnou solární dobíjení. Integrovaná LED svítilna nově přidává kromě bílého a červeného navíc zelené světlo, které při pohybu v noci méně narušuje přirozené noční vidění.
Satelitní spojení umožní komunikovat i bez telefonu
Jedním z největších lákadel u řady fenix 9 Pro je kombinace LTE a satelitního připojení inReach, kterou Garmin nabízí u vybraných variant ve všech třech velikostech a kterou představil již u předchozí generace fenix 8 Pro. Fenix 8 Pro byly samostatnou řadou uvedenou později a která se právě od základní řady odlišovala několika pokročilými funkcemi pro nejnáročnější.
Zdroj: Garmin
Hodinky díky LTE a satelitní konektivitě umožňují volání, posílání zpráv a spuštění SOS i bez telefonu. S aktivním tarifem inReach se uživatel v nouzi může spojit také s nepřetržitě fungujícím centrem Garmin Response. Přes LTE funguje LiveTrack, který umožňuje vybraným kontaktům sledovat průběh aktivity, a nová funkce Garmin Locate pro sdílení aktuální polohy přes aplikaci Garmin Messenger. Předpověď počasí pro konkrétní místo může do hodinek dorazit také prostřednictvím satelitního spojení.
Nejvýkonnější varianta má vydržet až 57 dní
Největší 51mm Garmin fenix 9 mají podle výrobce nabídnout až 29 dní výdrže na baterii v režimu chytrých hodinek. Stejně velké fenix 9 Pro s AMOLED displejem zvládnou ještě o chlup více a to až 31 dní.
Zdroj: Garmin
Vybrané modely Pro vybavené solárním nabíjením se mohou pochlubit teoretickou výdrží až 57 dní na jedno nabití. Skutečná výdrž samozřejmě závisí na tom, jak intenzivně budeme používat GPS, displej, LTE, satelitní komunikaci a dalších funkcí.
Jaká je cena nových Garmin fenix 9?
Ceny jsou pro Českou republiku již dostupné přímo na webu společnosti Garmin. Lze tedy očekávat, že tuto doporučenou cenu budou přebírat a následně upravovat na základě své cenové politiky ostatní prodejci. Níže jsou uvedeny ceny dle doporučení společnosti Garmin:
|Řada
|Rozměr lunety
|Doporučená cena dle garmin.com
|fēnix 9
|43 mm
|24 490 Kč
|fēnix 9
|47 mm
|24 490 Kč
|fēnix 9
|51 mm
|26 990 Kč
|fēnix 9 Pro
|43 mm
|27 490 Kč
|fēnix 9 Pro
|47 mm
|27 490 Kč
|fēnix 9 Pro
|51 mm
|29 490 Kč
|fēnix 9 Pro Solar
|47 mm
|27 490 Kč
|fēnix 9 Pro Solar
|51 mm
|29 490 Kč
|fēnix 9 Pro inReach
|43 mm
|32 990 Kč
|fēnix 9 Pro inReach
|47 mm
|31 990 Kč
|fēnix 9 Pro inReach
|51 mm
|33 990 Kč
|fēnix 9 Pro inReach Solar
|47 mm
|29 490 Kč
|fēnix 9 Pro inReach Solar
|51 mm
|31 990 Kč
Zdroje: fonearena.com, garmin.com, garmin.com