Plzeň v premiéře pod Kováčem po historickém obratu prošla přes Bělehrad do EL

Viktorii poslal v osmé minutě do vedení Prince Adu, za chvíli srovnal Mirko Ivanič. Na začátku druhé půle neproměnil Adu penaltu, v 53. minutě byl ale vyloučen Osman Bukari a Západočeši přesilovku využili ke čtyřem gólům.
V 58. minutě se prosadil z pokutového kopu Denis Višinský, následně skóroval Patrik Hrošovský a v páté minutě nastavení z třetí penalty v utkání smazal manko Christophe Kabongo. V prodloužení rozhodl další střídající hráč Dávid Krčík. Novému trenérovi Viktorie Radoslavu Kováčovi nadmíru vyšla premiéra na lavičce u týmu, kde o víkendu nahradil odvolaného Martina Hyského.
Západočeši dali částečně zapomenout na nepovedený vstup do sezony, během nějž vyhráli jediné z pěti soutěžních utkání. V pohárech na třetí pokus poprvé dokázali otočit dvojzápas po úvodní porážce venku o tři branky. Hlavní fázi Evropské ligy si zahrají potřetí za sebou, osmičku soupeřů poznají v pátek při losu. Za účast v ligové části soutěže je prémie 3,63 milionu eur (87,6 milionu korun).
Kováč při své premiéře na lavičce Viktorie udělal dvě změny v základní sestavě oproti utkání v Bělehradě. Na stoperu místo Krčíka nastoupil Spáčil a v záloze pak místo Ladry Višinský, kterého nový kouč Západočechů vedl při svém předchozím angažmá v Liberci.
Plzeňští začali aktivně a s velkým nasazením a v osmé minutě otevřeli skóre. Souaré pronikl po pravé straně do pokutového území a nabíhající Adu zblízka bez potíží poslal balon do odkryté branky.
Západočeši se ale z vedení radovali jen chvíli. Kostov se ještě neprosadil, ale Ivanič v 11. minutě z dorážky překonal gólmana Wiegeleho. Kapitán Crvene zvezdy dal Viktorii už třetí branku, před týdnem zaznamenal v srbské metropoli úvodní dvě trefy.
Ve 22. minutě mohl otočit stav Bukari, Wiegele ale vytáhl balon mimo. Ve 33. minutě měl na opačné straně obrovskou šanci Adu, udělal kličku gólmanu Matheusovi, ale zakončení směřující do prázdné branky odvrátil Luckassen.
Do druhé půle vstoupili domácí velkým náporem. Memičovu střelu z voleje vyrazil Matheus, vzápětí byl bosenský křídelník přistrčen ve vápně a nizozemský sudí Makkelie nařídil penaltu. Adu však selhal a v 51. minutě nechal vyniknout brankáře.
Vzápětí Bukari neudržel emoce, ohnal se po Doskim a sudí ho rovnou vyloučil. Západočeši využili přesilovku záhy. Makkelie po zásahu od videa a přezkoumání situace nařídil po zákroku na Višinského další penaltu a sám faulovaný v 58. minutě upravil na 2:1.
Za dalších pět minut už Viktoria ve dvojzápase ztrácela jen gól. Kapitán Hrošovský si ve vápně šikovně zpracoval nákop, pohotově se obtočil a o zem překonal Matheuse. Západočeši si vytvořili místy drtivý tlak, neprosadili se ale zblízka hlavičkou Dweh ani ranou zpoza vápna Červ.
Už v nastavení vyrazil podpořit závěrečný nápor až do soupeřova vápna i brankář Wiegele a způsobil naprosto ojedinělou situaci. Po faulu bývalého slávisty Chama vybojoval penaltu, už třetí pro Viktorii v zápase. Střídající Kabongo měl v den svých 23. narozenin pevné nervy a poslal dramatický duel do prodloužení.
Plzeň jako by za sebou vůbec neměla špatný vstup do sezony. Prodloužení odehrála v obrovské euforii a v šesté minutě před týdnem zdánlivě ztracený dvojzápas senzačně otočila. Po Kabongově centru hlavičkoval Krčík a Matheus zasáhl až těsně za čárou. Domácí stoper se těsně vyhnul i ofsajdu a sudí gól po chvíli potvrdil.
Západočeši v přesilovce prováhali řadu brejků a šancí k pojištění postupu, jednou jim zkazil radost ofsajd. Závěr však už zvládli s přehledem a oslavili jedno ze svých největších pohárových vítězství. Trenér Kováč se hned při své premiéře na lavičce Viktorie nesmazatelně zapsal do klubové historie.
Plzeň - Crvena zvezda 5:1 po prodl. (4:1, 1:1)
Branky: 8. Adu, 58. Višinský z pen., 63. Hrošovský, 90.+5 Kabongo z pen., 96. Krčík - 11. Ivanič. Rozhodčí: Makkelie - Steegstra, De Vries - Higler (video, všichni Niz.). ŽK: Ladra - Tebo Uchenna, Arnautovič, Enem, Rodrigao, Luckassen, Kostov. ČK: 53. Bukari (Crvena zvezda). Diváci: 9233. První zápas: 0:3, postoupila Plzeň.
Sestavy: Plzeň: Wiegele - Prebsl (91. Krčík), Dweh, Spáčil (72. Ladra), Doski - Hrošovský, Červ (86. Faal) - Memič, Souaré (79. Sojka), Višinský (72. Kabongo) - Adu (72. Vydra). Trenér: Kováč.
Crvena zvezda: Matheus - Luckassen, Veljkovič, Tebo Uchenna - Krunič - Bukari, Elšnik (72. Rodrigao), Kostov, Cham (95. Lučič), Ivanič (60. Bajo) - Arnautovič (67. Enem). Trenér: Riera.