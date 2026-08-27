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Plzeň v premiéře pod Kováčem po historickém obratu prošla přes Bělehrad do EL

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Fotbalisté Plzně v odvetě závěrečného 4. předkola Evropské ligy porazili Crvenou zvezdu Bělehrad doma 5:1 po prodloužení a po historickém obratu postoupili do hlavní fáze. V úvodním venkovním duelu podlehli srbskému mistrovi 0:3.
Plzeň v premiéře pod Kováčem po historickém obratu prošla přes Bělehrad do EL

Plzeň v premiéře pod Kováčem po historickém obratu prošla přes Bělehrad do EL

Zdroj: FC Viktoria Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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