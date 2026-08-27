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Školky mají nejméně dětí za třináct let, porodnost padá na historické dno

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České mateřské školy zaznamenaly třetí rok po sobě pokles počtu dětí a poprvé od školního roku 2012/2013 jich bylo méně než 350 tisíc. V…
V5_Skolka

V5_Skolka

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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