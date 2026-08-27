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Hložek, Coufal i Hranáč proti Spartě? Evropská liga nabízí pikantní české derby v zahraničí. Losuje se v pátek

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Sparta v pátek pozná osm soupeřů pro Evropskou ligu. Mezi nimi může být i Hoffenheim se třemi Čechy v kádru.
Hložek, Coufal i Hranáč proti Spartě? Evropská liga nabízí pikantní české derby v zahraničí. Losuje se v pátek

Hložek, Coufal i Hranáč proti Spartě? Evropská liga nabízí pikantní české derby v zahraničí. Losuje se v pátek

Zdroj: AC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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