Hložek, Coufal i Hranáč proti Spartě? Evropská liga nabízí pikantní české derby v zahraničí. Losuje se v pátek

Hložek, Coufal, Hranáč, a proti nim Letenští
V pátek 28. srpna 2026 se v sídle UEFA rozlosuje ligová fáze Evropské ligy. Sparta Praha se dozví jména osmi soupeřů, proti kterým nastoupí od září do ledna. A jedním z nich může být TSG Hoffenheim, bundesligový klub, v jehož kádru figurují hned tři čeští reprezentanti: útočník Adam Hložek, obránce Vladimír Coufal a stoper Robin Hranáč.
Nejde o vzdálenou fantazii. UEFA aktuálně vede oba kluby na provizorním seznamu účastníků ligové fáze a pravidla losu takový pár nijak nezakazují; Sparta i Hoffenheim patří do různých asociací. Každý tým dostane dva soupeře z každého ze čtyř košů, celkem osm zápasů. Pravděpodobnost, že los vygeneruje zrovna tuhle kombinaci, není stoprocentní, ale je věcně reálná. A pokud k ní dojde, vznikne něco, co český fotbal v evropských pohárech ještě nezažil: český klub proti trojici krajanů v jednom zahraničním dresu.
Pole plné zvučných jmen
Hoffenheim přitom není jediné lákadlo. Provizorní seznam účastníků ligové fáze se čte jako katalog evropské fotbalové aristokracie i jejích nečekaných hostů.
Mezi nejzvučnějšími jmény figurují:
- Juventus Turín a AC Milán, dva italské giganty
- Bayer Leverkusen, úřadující německá síla
- Olympique Marseille a Olympique Lyon, francouzská dvojice
- Real Sociedad, baskický zástupce La Ligy
- Bournemouth, Crystal Palace a Sunderland, trojice anglických klubů
A pak je tu kuriozita celého ročníku: portugalské Torreense, druholigista, který se do Evropy dostal přes domácí pohárovou cestu. Po sedmdesáti letech se probojoval do finále Taça de Portugal a teď bude hrát proti týmům s mnohonásobně vyšším rozpočtem.
Pro Spartu to znamená, že ať los dopadne jakkoli, osm soupeřů bude směsicí velkých značek, solidních středoevropských celků a možná i jednoho či dvou outsiderů. Žádný zápas nebude zbytečný.
Jak funguje nový formát
Kdo sledoval Ligu mistrů 2024/25, ten princip zná. Klasické čtyřčlenné skupiny jsou pryč. Místo nich existuje jedna velká tabulka 36 týmů, z nichž každý odehraje osm zápasů (čtyři doma, čtyři venku) proti osmi různým soupeřům.
Podle oficiálních regulací UEFA jsou týmy rozděleny do čtyř košů po devíti. Los každému klubu přiřadí dva soupeře z každého koše, jednoho pro domácí a jednoho pro venkovní zápas. Kluby ze stejné asociace se v ligové fázi nepárují.
Co z toho plyne pro výslednou tabulku:
|Umístění po 8 kolech
|Co tým získá
|1.–8. místo
|Přímý postup do osmifinále
|9.–24. místo
|Vyřazovací play-off o osmifinále
|25.–36. místo
|Konec v soutěži
Realistický cíl Sparty? Podle nás boj o pásmo 9.–24. místa a jarní play-off. Přímý postup přes první osmičku by v poli s Juventusem, Milánem a Leverkusenem vyžadoval mimořádnou sérii. Ale nový formát odměňuje konzistenci, a tu Sparta v posledních evropských sezonách prokázala.
Sparta už ví, jak ligová fáze chutná
Letenští sice v samotné Evropské lize v novém formátu ještě nehráli, ale model 36členné ligové fáze jim cizí není. V sezoně 2024/25 prošli ligovou fází Ligy mistrů, o rok později pak Konferenční ligou, kde uhráli čtyři výhry, remízu a jedinou porážku; 13 bodů, které stačily na jarní vyřazovací část.
Do Evropské ligy se Sparta dostala poté, co ve 3. předkole Ligy mistrů nestačila na Lyon. Doma vyhrála 2:1, venku ale prohrála 0:3 a celkově padla 2:4. Poražený z league path kvalifikace Ligy mistrů automaticky přepadává do ligové fáze Evropské ligy. Bolestivá porážka se tak paradoxně proměnila ve vstupenku do soutěže, kde Sparta může reálně pomýšlet na jaro.
Mimochodem, o evropskou účast stále bojuje i Viktoria Plzeň. Po domácí prohře 0:3 s Crvenou zvezdou Bělehrad potřebuje ve čtvrteční odvetě zázrak. Pokud neuspěje, spadne do ligové fáze Konferenční ligy.
Kdy, kde a za kolik
Los proběhne v pátek 28. srpna 2026; UEFA zveřejní oficiální koše od 08:30 středoevropského času, samotný ceremoniál následuje odpoledne. Páteční los ale určí jen soupeře a rozdělení doma/venku. Kompletní kalendář s přesnými daty a časy výkopů UEFA dopošle nejpozději do neděle 30. srpna.
Harmonogram ligové fáze je rozložený do osmi termínů: 16.–17. září, 15. října, 22. října, 5. listopadu, 26. listopadu, 10. prosince 2026 a 21. a 28. ledna 2027. Vyřazovací play-off se hraje v únoru, osmifinále v březnu, čtvrtfinále v dubnu, semifinále na přelomu dubna a května. Finále je naplánované na 26. května 2027 ve Frankfurtu.
Domácí zápasy Sparta odehraje na epet ARENĚ na Letné. Vstupenky klub prodává výhradně přes platformu Enigoo na sparta.enigoo.cz, přednost mají držitelé permanentek a registrovaní uživatelé Sparta iD.
Páteční los rozhodne o soupeřích. Jestli mezi nimi bude Hoffenheim s českou trojicí, nebo Juventus s turínskou atmosférou, záleží na algoritmech a štěstí. Jedno je ale jisté: Sparta bude mít v Evropské lize co hrát.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner