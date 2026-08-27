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Batoh plný energie: Co si přibalit na výlet, aby tělo zvládlo každý kilometr?

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Výlet do přírody bývá symbolem odpočinku. Z pohledu lidského organismu ale představuje několik hodin nepřetržité fyzické práce. Každý krok znamená koordinovanou činnost stovek svalů, zvýšenou práci srdce, intenzivnější dýchání i průběžnou spotřebu energetických zásob. Přesto většina z nás při balení batohu řeší hlavně oblečení nebo dostatek vody. Jen málokdo přemýšlí nad tím, že právě správně zvolená výživa může rozhodnout o tom, jak se budeme cítit nejen během samotného výletu, ale i následující den. Co tedy naše tělo při dlouhé chůzi skutečně potřebuje?
batoh

batoh

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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