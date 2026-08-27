Slovinská houbová polévka gobova juha je poctivý talíř do chladných dnů

Jídla z hub mám ráda na každý způsob. Nedávno jsem ale místo bramboračky zkusila uvařit tradiční slovinskou polévku gobovu juhu a výsledek mě mile překvapil. Je sytá, voňavá a z hlediska surovin vlastně úplně prostá. Tvoří ji paprikový základ, brambory a smetana, která přijde až nakonec. Díky ní je polévka jemná a drží pohromadě.
Není to naše klasická
kyselá ani tmavší bramboračka. Má vlastní výraz. Základ stojí na cibuli, česneku, paprice, houbách a bramborách, takže z jedné mísy je rázem skoro celý oběd. kulajda Nejlepší je, když sáhnete po sušených hříbcích nebo po směsi lesních hub. Vývar z nich polévku hezky provoní, a je to znát. Stačí pohlídat začátek, aby česnek nezhořkl, a pak už si polévka jede svým tempem.
Můj tip zní: Část hub si odložte stranou a krátce je opečte zvlášť na másle. Při podávání je dejte navrch. Talíř pak působí o něco slavnostněji, i když jde pořád o obyčejnou domácí večeři. Slovinská klasika, která má blízko k našim polévkám
Gobova juha znamená v překladu prostě houbová polévka. Jak uvádějí receptové články věnované slovinské kuchyni, jde o tradiční jídlo připravované z čerstvých nebo sušených hub. Bývá výrazné, syté a voňavé. A přesně to na ní působí sympaticky. Nepotřebuje zvláštní suroviny ani složité postupy, přesto nepůsobí obyčejně. Recept na sytou domácí gobovu juhu
Doba přípravy: 15 minut Doba vaření: 25 minut Počet porcí: 4 až 6 Celkový čas: zhruba 40 minut Ingredience pro přípravu 2 lžíce másla 1 ks větší cibule 2 stroužky česneku 1 lžička sladké mleté papriky 1/4 lžičky pálivé mleté papriky 1 lžíce hladké mouky 1,2 l studené vody 3 ks středních brambor 1 ks větší mrkve 30 g sušených hub nebo 250 g čerstvých hub 1 lžička sušených polévkových bylinek 150 ml smetany ke šlehání 33 % 1 hrst čerstvých bylinek, třeba petrželky nebo pažitky sůl dle chuti mletý pepř dle chuti Postup přípravy výtečné houbové polévky ve Slovinské verzi
1. Pokud používáte
sušené houby, namočte je předem na 15 až 20 minut do vlažné vody. Pak je sceďte a nálev si klidně nechte. Když je čistý, můžete jeho část přilít do polévky. Chuť pak bude výraznější a hlubší. Zdroj: George Chernilevsky, Public domain, commons.wikimedia, Houby očistíme a nakrájíme na větší kousky
2. V hrnci rozehřejte na středním plameni
máslo. Přidejte nadrobno nakrájenou cibuli a několik minut ji restujte, až začne lehce zlátnout.
3. Přisypte jemně nasekaný
česnek a krátce ho opečte, stačí pár vteřin. Jakmile se rozvoní, přijde na řadu sladká a pálivá paprika. Tu zarestujte jen letmo, aby nezhořkla.
4. Základ poprašte
hladkou moukou a asi 1 minutu míchejte. Vznikne lehké zahuštění, které polévku spojí, ale nezatíží ji.
5. Vmíchejte
studenou vodu a dobře rozmíchejte metličkou nebo vařečkou, aby nezůstaly hrudky. Osolte, opepřete a přidejte sušené polévkové bylinky.
6. Do hrnce vložte na kostky nakrájené
brambory, na kolečka nakrájenou mrkev a připravené houby. Přiveďte k varu, pak stáhněte plamen a vařte asi 20 minut, dokud zelenina nezměkne.
Smetanová kulajda s liškami pro dny, kdy má polévka vonět po lese a chutnat jako prvotřídní domácí pokrm
7. Jakmile jsou
brambory měkké, přilijte smetanu 33 %. Pak už polévku nevařte prudce, jen ji prohřejte. Zůstane jemná a smetana se nesrazí.
8. Na závěr vmíchejte nasekané
čerstvé bylinky. Podle chuti ještě dosolte nebo přidejte špetku pepře. Kdo má rád ostřejší polévky, může si dát trochu pálivé papriky až do talíře.
9. Podávejte horké, nejlépe s krajícem
čerstvého chleba nebo s opečeným pečivem. V lednici polévka vydrží do druhého dne, jen je potřeba počítat s tím, že trochu zhoustne. Brambory totiž tekutinu dál nasávají. Rady z kuchyně zkušené hospodyňky ke přípravě gobovy juhy Pokud chcete polévku jemnější, na konci lehce rozmačkejte přímo v hrnci část mrkve a brambor. Struktura bude krémovější i bez další mouky. U čerstvých hub se vyplatí je před přidáním do polévky krátce orestovat. Chuť bude výraznější a houby si lépe udrží tvar. Když je polévka po odležení příliš hustá, při ohřívání přilijte trochu horké vody nebo vývaru a jen ji zlehka prohřejte. Když máte doma trochu zakysané smetany, dejte lžičku až do hotového talíře místo další smetany do hrnce. Polévka dostane jemně svěží tón a zemitost hub se hezky vyrovná.
Obrázkový kvíz o houbách, které rostou v Česku: Zkušení houbaři poznají 10/10 fotek bez problémů
Střapatá polévka s bramborovými nočky a cáry vajíček: Sytá dobrota z obyčejných surovin