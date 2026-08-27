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Seniorka se ztratila z vinohradské nemocnice, policie prosí o pomoc s pátráním

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Dennívýzva
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Policisté prosí o pomoc s pátráním po devětaosmdesátileté ženě, která se ztratila z vinohradské nemocnice. Má problémy s pamětí, je dezorientovaná a při chůzi je malátná.
Neviděli jste ji?

Neviděli jste ji?

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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