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V Chebu bude o senátní křeslo soupeřit šest kandidátů

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V senátním obvodu číslo 3 v Chebu a okolí včetně Tachovska bude letos o hlasy voličů soupeřit šest kandidátů. Městský úřad Cheb, který kandidátky do Senátu registruje, nemusel žádnou podanou kandidátku zamítnout. Před šesti lety, kdy se naposledy v chebském obvodu volby do Senátu konaly, kandidovalo devět lidí. Senátorem se tehdy stal Miroslav Plevný za Starosty a nezávislé. Křeslo bude obhajovat.
ilustrační foto.

ilustrační foto.

Zdroj: Jan Homola
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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