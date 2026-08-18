Na letišti v Chebu se představí Mustang, Corsair i akrobat Šonka na dvou strojích

"Poletím každý den dvakrát. Jednou poletím na Zlínu 242. To jsou naše nové stroje, které máme v Centru leteckého výcviku v Pardubicích, kde létám jako instruktor. Děláme na těch letadlech základní výcvik pro vojenské piloty, kteří jsou na Univerzitě obrany a studují na budoucí vojenské piloty a na tomhle stroji začínají. Je to vlastně plně akrobatický letoun pro základní výcvik, ale ale umí opravdu velkou škálu figur," řekl Šonka.
"Bude to taková ladnější akrobacie v porovnání s mým druhým vystoupením, které je na Extra 300SR, jednom z nejlepších akrobatických letounů na světě v současnosti. To už bude takové to moderní pojetí akrobacie, rychlé, agresivní manévry," dodal.
Na chebském letišti se představí i legendární americký stíhač z druhé světové války z roku 1945 P-51D Mustang s hrdým jménem Excalibur.
"Poprvé se na Leteckém dni Cheb představí hned dva vzácné historické unikáty. Prvním je Chance-Vought F4U-5NL Corsair s jedinečným pojmenováním Devotion. Je to veterán korejské války, jehož bojová historie je díky dochované vojenské kartě plně zdokumentovaná. Druhým je letoun North American T-28B Trojan z roku 1955, za jehož kniplem bude sedět pilot Miroslav Sázavský a předvede klasickou ladnou akrobacii plnou přemetů, výkrutů a zvratů," řekl za pořadatele Miroslav Rod.
Světovou akrobatickou špičku bude na chebském nebi reprezentovat formace The Flying Bulls Aerobatics Team a do Chebu se vrací i otec a syn Ralf a Nico Niebergallovi, kteří předvedou formační akrobacii i své ikonické vykreslení srdce na obloze. Chybět nebude podle pořadatelů ani L-29 Delfín. Jedná se o první proudové letadlo zkonstruované a vyráběné v Československu, které se ve své době stalo nejrozšířenějším proudovým cvičným letounem světa.
Záštitu nad akcí převzali prezident Petr Pavel a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Zástupci armády návštěvníkům představí například víceúčelový vrtulník Mil Mi-17 nebo dvoumotorový turbovrtulový letoun L-410, který od svého prvního letu v roce 1969 vznikl ve více než tisícovce kusů a proslavil české letecké strojírenství.
"Trojici doplní taktický transportní letoun CASA C-295M,který dokáže přepravit až 66 osob s doletem přesahujícím 5500 kilometrů," dodal Rod.
Lety pro veřejnost bude možné poprvé zamluvit dopředu online. Letenky na tři letadla a vrtulník budou k dispozici i na místě. Chybět nebudou dětské atrakce a soutěže o ceny.
Lidé mohou využít kyvadlové autobusové dopravy, autobusy do Chebu a zpět pojedou zdarma. Informace o trasách příjezdu, autobusové dopravě, vstupném i programu jsou na webových stránkách Leteckého dne.