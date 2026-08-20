DDR4 do konce léta zdraží o 50 %, SLC do konce roku o ~125 %

V současnosti se rozjíždí velkokapacitní výroba nové generace AI systémů, která polyká neuvěřitelné množství HBM4, DDR5 a TLC NAND Flash. Aby výrobci pamětí mohli objednávkám na pokrytí těchto zakázek vyhovět, museli převést část starších výrobních linek na nové výrobní technologie. Důsledkem toho bude pokles výroby a dodávek tzv. zralých pamětí, čímž jsou míněny produkty vyráběné na starších linkách.
- Rozjezd výroby Nvidia Rubin po mírném poklesu opět tlačí ceny NAND flash nahoru
Podle Morgan Stanley se do konce třetího kvartálu očekává zdražení DDR4 o zhruba 50 % a také zdražení SLC NAND Flash (dnes používané v nejdražších systémech, neboť mají nejvyšší životnost) o ~50 % ve třetím kvartálu a znovu o ~50 % ve čtvrtém kvartálu. Což by znamenalo, že se ceny oproti současnosti dostanou na více než dvojnásobek.
- SLC (1 bit na buňku) - cache v enterprise / embedded segmentech, vysoké ceny
- MLC (2 bity na buňku) - dnes již okrajově (niche), nahrazeno SLC a TLC
- TLC (3 bity na buňku) - nejrozšířenější (střední třída) v enterprise, vyšší segment PC
- QLC (4 bity na buňku) - PC mainstream, velkokapacitní úložiště v enterprise segmentu
- PLC (5 bitů na buňku) - ve vývoji
Nyní ještě není jasné, zda se zdražení paměťových čipů na koncovém trhu projeví až poté, co budou nové čipy zapouzdřené, osazení v zařízení a protlačené distribučními kanály (to by znamenalo pár měsíců po samotném zdražení na straně výrobce), nebo výrobci zařízení či někdo v distribučním kanálu zdraží „preventivně“ už současné skladové zásoby a změna se projeví dříve - jako se tomu stalo například u některých grafických karet:
- Výrobci: GeForce RTX 5000 zdraží o 20-30 %, zastavili jsme dodávky levných karet
- Ceny nejlevnějších modelů GeForce RTX 5000 jsou již v průměru 64 % nad MSRP
Samozřejmě rostou i ceny dalších typů pamětí, ale ty „jen“ v řádu jednotek procent, nikoli desítek procent. Podle statistik BofA (Bank of America) v stouply v srpnu ceny DDR5 o 8 %. Kde jsou doby, kdy ohlášené zdražení pamětí o 8 % vyvolalo zmatek mezi odběrateli a vlnu novinek na dané téma napříč internetem…