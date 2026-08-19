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Opravy silnic v kraj výpadek peněz od státu neohrozí, říká náměstek hejtmana

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V Karlovarském kraji opravy krajských silnic výpadek příspěvku od státu neohrozí, řekl náměstek hejtmana pro dopravu Martin Hurajčík (ANO). Uvítal by ale stabilnější model financování.
ilustrační foto.

ilustrační foto.

Zdroj: Karlovarská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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