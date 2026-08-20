Petr Pavel v Lánech poslal Babišovi neobvykle jedovatý vzkaz: Touto poznámkou ho naprosto znemožnil

Prezident Petr Pavel pozval do Lán vědce, ekology i popularizátory a debatu o suchu proložil poznámkou, která mířila na Andreje Babiše.
Na to, jak obvykle bývá prezident relativně zdvořilý, se tentokrát zpátky nedržel, jak jsme v redakci In-Lifestyle.cz zaznamenali. Pavel v úterý otevřel dost vážné téma, konkrétně sucho, krajinu a klimatické souvislosti, a zároveň ukázal, že když chce, umí do toho přidat i dost ostrou politickou poznámku. V Lánech to zaznělo poměrně jasně, když ji namířil směrem k Andreji Babišovi.
V Lánech se nemluvilo jen o krajině
Podle informací Pražského hradu prezident s manželkou Evou Pavlovou do Lán pozval lidi, kteří se životnímu prostředí věnují v praxi, tedy vědce, odborníky, popularizátory i zástupce organizací a firem, které o naši krajinu pečují. Oficiální web dlouhodobě ukazuje, že Pavel podobná tematická setkání používá jako součást svého civilnějšího prezidentského formátu.
Jenže tentokrát zaznělo i něco navíc. Instagramové video z jeho projevu zachytilo prezidentova slova, že sucho se nedá vyřešit jednou tiskovou konferencí ani jednou modlitbou. Narážka mířila na Andreje Babiše a jeho veřejně sdílenou modlitbu za déšť, která se dle jeho videa na Facebooku vyplnila. Pavel k tomu přidal i vtípek, že v Brně už pršelo tolik, až lidé začali Babiše prosit, aby se přestal modlit.
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Pavel tím neútočil jen na Babiše
Pavel se dlouhodobě stylizuje do role politika, který sází na klid, věcnost a odstup. Podobně ostrá poznámka z jeho strany tedy zaujme. Když ji použije prezident, který jinak slova váží dost pečlivě, působí silněji než deset výroků od opozičních parlamentních stran. Současně tím navázal na vlastní sdělení, že o klimatu a životním prostředí má smysl mluvit věcně a s lidmi, kteří tématu rozumí, jak sdělil pro ČT24.
To ostatně oceňovali i lidé v komentářích, kteří vesměs souhlasili s tím, že taková setkání napříč obory mají smysl a mohou pomoci lidem debatovat, navazovat kontakty a vyměňovat si své zkušenosti. Mnozí děkovali prezidentovi, že mu tato oblast není lhostejná. Někteří ale upozorňovali na to, že rozhodující slovo má tak nebo tak vláda, proto by se podobné akce měli účastnit i zástupci ministerstev životního prostředí a zemědělství.
V redakci jsme si všimli, že v české politice dnes nestačí mít pravdu v datech, pokud ji neumíte převést do srozumitelné věty. A Pavel to tentokrát udělal přesně tak. Jednou poznámkou shodil zkratkovité řešení, aniž by sklouzl do hospodské hrubosti. Hosté se smáli, protože pointa byla čitelná hned. A samotné Babišovo video o modlitbě za déšť bylo lehce komické, i když to nejspíš bylo účelem.
Je třeba jednat
Zároveň je fér dodat, že samotný vtip nic neřeší. Pokud má mít podobné setkání skutečný dopad, musí po něm přijít i tlak na konkrétní kroky státu, obcí a vlastníků krajiny. Prezident ostatně podle citované reportáže mluvil i o tom, že sucho nevyřeší pár nových přehrad, ale širší soubor opatření a debata napříč obory.
Byl nečekaně jízlivý? Do jisté míry možná ano. Spíš než o jedovatost ale šlo o přesně mířenou ironii. Pavel tím dal najevo, že nechce být jen ceremoniální figurou, která pronese obecnou větu a zase zmizí. A možná si dobře uvědomuje, že v souboji o veřejnou pozornost dnes občas nestačí mluvit jen slušně, musíte být i zapamatovatelní.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Petr Pavel si v Lánech neodpustil ironickou poznámku směrem k Babišovi: Debata o suchu nadále hýbe společností byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.