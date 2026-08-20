Češi přestávají kupovat máslo. Nahrazují ho touto chytrou vychytávkou, která je lepší na vaření, levnější a zdravější

Máslo bývalo jistota. Kostka v lednici, rychlá snídaně, základ omáček i svátečního pečení. Jenže poslední roky přinesly zdražování a také větší zájem o to, co se vlastně dostává na talíř. Mnohé domácnosti proto začínají experimentovat. A překvapivě často končí u jednoduché věci s dlouhou tradicí. Jmenuje se ghí a pomalu, nenápadně mění české vaření.
Nejde o výstřelek z internetu ani o marketingový trik. Spíš o návrat k úpravě másla, jak ji znaly už generace před námi. Ghí jako návrat k jednoduchosti
Ghí vzniká pomalým zahříváním klasického másla. Během tohoto procesu se oddělí voda a mléčné bílkoviny a zůstane čistý tuk. Výsledkem je zlatavá surovina s jemně oříškovou chutí a příjemnou vůní.
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V kuchyni působí nenápadně, ale dokáže překvapit. Neobsahuje přidané látky, má přirozené složení a univerzální využití. Hodí se do slaných i sladkých jídel a chuťově zůstává blízko klasickému máslu. Právě tahle kombinace jednoduchosti a praktičnosti přitahuje čím dál více lidí.
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Vaření bez připálené pachuti
Smažení na másle umí být zrádné. Tuk se při vyšší teplotě rychle přepálí, změní barvu a jídlo získá hořký tón. Ghí se chová jinak. Díky absenci vody a mléčných složek má vyšší bod přepalování a lépe zvládá prudké zahřátí.
Na pánvi zůstává stabilní, nepění a nevytváří štiplavý kouř. Maso se opeče rovnoměrně, zelenina si uchová chuť a omáčky nepůsobí těžce. V mnoha případech dokáže nahradit nejen máslo, ale i běžné oleje. Vaření je klidnější a výsledek je chuťově čistší.
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Jednou z výrazných výhod ghí je jeho trvanlivost. Při správném skladování vydrží dlouhé týdny i měsíce bez ztráty kvality. Nemusí se okamžitě ukládat do lednice a nepodléhá zkáze tak rychle jako běžné máslo.
V praxi to znamená méně vyhozených potravin a větší jistotu, že tuk bude po ruce i po delší době. Přestože cena na první pohled může působit vyšší, spotřeba bývá menší a produkt vydrží déle. Z ekonomického hlediska tak může vyjít příznivěji, než se zdá při rychlém pohledu na cenovku.
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Rozumná volba pro vyvážený jídelníček
Ghí zůstává tukem, proto je vhodné používat ho s mírou. Oproti klasickému máslu však obsahuje jen minimální množství laktózy a mléčných bílkovin. Pro lidi s citlivějším trávením to může znamenat lepší snášenlivost.
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Důležitým faktorem je také jeho stabilita při vyšších teplotách. Při smažení nevzniká tolik nežádoucích látek jako u přepáleného másla. Ghí navíc přirozeně obsahuje vitaminy rozpustné v tucích a mastné kyseliny běžné v tradiční stravě. Máslo z českých domácností nezmizí. Vedle něj si však ghí buduje pevné místo a zdá se, že tento trend bude pokračovat.
Zdroje: Nikol Kolomazníková – autorský text https://www.lidovky.cz/relax/dobra-chut/tuk-bohu-a-elixir-mladi-ghi-se-v-cesku-stalo-hitem-nekazi-se-a-je-zdravejsi-nez-maslo.A210423_092624_dobra-chut_ape https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-ghi-neboli-prepustene-maslo-znaly-jiz-nase-prababicky-40025244 https://www.svetfitness.cz/clanek/ghi-nebo-maslo/ https://www.prozeny.cz/clanek/do-jidla-i-na-kuzi-zazracne-ghi-zastoupi-vsechny-tuky-70340