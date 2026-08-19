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Po čtyřech měsících se VK Karlovarsko znovu sešlo k přípravě

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Úřadující mistr ČEZ volejbalové extraligy mužů vstupuje do své třinácté klubové sezóny s výrazně obměněným kádrem a vysokými ambicemi. Vedle extraligy a Českého poháru čeká tým také návrat mezi evropskou elitu v CEV Champions League.
Po čtyřech měsících se VK Karlovarsko znovu sešlo k přípravě

Po čtyřech měsících se VK Karlovarsko znovu sešlo k přípravě

Zdroj: Karlovarská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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