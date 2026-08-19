Po čtyřech měsících se VK Karlovarsko znovu sešlo k přípravě

„Po mistrovské sezoně došlo k výrazným změnám družstva a přišlo k nám spousta nových hráčů. Je to další velká výzva. Do sezóny ale opět vstupujeme s nejvyššími ambicemi – chceme bojovat o medaile ve všech českých soutěžích a v Lize mistrů dosáhnout co nejlepších výsledků,“ říká generální manažer klubu Ondřej Hudeček.
Nová podoba týmu vznikala s ohledem na náročný program nadcházející sezóny i odchody několika hráčů, kteří se po úspěšném ročníku posunuli do zahraničních soutěží.
„Jsme rádi, že jsme našim hráčům pomohli vyrůst a posunout se dál do kvalitních zahraničních klubů. I to vnímáme jako potvrzení dobré práce, kterou v Karlovarsku děláme.“ komentuje prezident klubu Jakub Novotný.
Z původního mistrovského kádru nadále zůstávají kapitán Filip Šestan, libero Sebastián Closter, úřadující mistři Evropy U22 Matyáš Chromec a Václav Seidl, Radek Baláž a hrající manažer A-týmu Daniel Pfeffer.
Při skládání nového kádru hledal hlavní trenér Stefano Mascia především hráče s mezinárodní zkušeností, silnou osobností a herními vlastnostmi, které odpovídají stylu, jímž se chce Karlovarsko v nové sezoně prezentovat.
„První charakteristikou našeho nového týmu by měla být agresivita na servisu a v útoku. Přesně takový tým jsme se snažili vytvořit. Nové hráče jsme dlouhodobě sledovali. Důležitá pro mě byla nejen jejich herní kvalita, ale také mentalita a schopnost bojovat pro tým,“ vysvětluje hlavní trenér Stefano Mascia.
Na nahrávku přichází Eric Burggräf, vítěz rumunské ligy s Dinamem Bukurešť, kterého trenér sledoval už od minulého léta.
„Líbí se mi jeho styl nahrávání, distribuce hry i mentalita. Je agresivní na servisu a velmi dobře pracuje také v obraně,“ doplňuje Mascia.
Smečařskou řadu posílili Francouz Pierre Derouillon, který už českou extraligu zná z AERO Odolena Voda, a slovenský reprezentant Martin Rendla, jeden z výrazných mladých hráčů slovenské ligy. Na blok přicházejí český talent Michal Baláž, reprezentant Jakub Klajmon se zkušenostmi z Francie, Německa a Rakouska a Španěl Alejandro
Ribas Brockert. Novým univerzálem je Kubánec Daniel Alejandro Ramírez Pita, který ve 27 letech prošel soutěžemi v Itálii či Rumunsku a je trojnásobným mistrem Estonska. „Máme mladý tým, zároveň ale také hráče, kteří už zažili mezinárodní volejbal na vysoké úrovni. Myslím, že jsme kompletní a připraveni konkurovat ve všech soutěžích, které nás čekají,“ uzavírá Mascia.
Klub zároveň pokračuje v zapojování mladých hráčů z vlastní akademie, která bude v nové sezoně působit také v první a druhé lize mužů.
„Teď nás čekají zhruba dva měsíce sportovních i organizačních příprav. Všichni už se ale těšíme, až sezóna vypukne a znovu se potkáme s fanoušky – ať už v Míčovce, nebo při Lize mistrů v hokejové Mattoni areně“, dodává Ondřej Hudeček.