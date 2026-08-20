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Mrazivé detaily chování Adama Kajumiho: Nedělej scény a jeď domů, řekl Kajumi dívce, která před ním spolykala hrst léků

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Jedna z poškozených dívek v kauze influencera Adama Kajumiho popsala moment, kdy po spolykání léků žádala o přivolání zdravotnické pomoci. Místo ní se dočkala výsměchu a pokynu, ať odejde.
Mrazivé detaily chování Adama Kajumiho: Nedělej scény a jeď domů, řekl Kajumi dívce, která před ním spolykala hrst léků

Mrazivé detaily chování Adama Kajumiho: Nedělej scény a jeď domů, řekl Kajumi dívce, která před ním spolykala hrst léků

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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