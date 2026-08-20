Mrazivé detaily chování Adama Kajumiho: Nedělej scény a jeď domů, řekl Kajumi dívce, která před ním spolykala hrst léků

Září 2025. Mladá žena, která měsíce pracovala pod tlakem Kajumiho agentury na tvorbě obsahu pro OnlyFans, neviděla únik ze situace, v níž se ocitla. Podle výpovědi zveřejněné v sekundárních zdrojích spolykala léky přímo v přítomnosti Kajumiho a
prosila ho, aby zavolal záchranku. On to neudělal. Následně skončila v péči lékařů a později byla hospitalizována v Psychiatrické nemocnici Bohnice. „ Přímo před Adamem Kajumim spolykala velké množství léků. Obviněný to moc dobře viděl. Ale ani nehnul brvou a jen se jí mrazivě vysmál, ať nedělá scény a jede domů. Pomoc žádná, jen ponížení,“ popsal důvěryhodný zdroj pro Extra.cz. Systém, který krizi nevyrobil náhodou
Investigativní redakce
Page Not Found kauzu veřejně otevřela v květnu 2025. Už tehdy popsala opakující se schéma: Kajumi oslovoval velmi mladé dívky, často krátce po osmnáctinách, přes sociální sítě. Nabízel focení aktů nebo spodního prádla, v některých případech navazoval poloromantický vztah. Jakmile dívka vstoupila do smluvního vztahu s agenturou, ztratila kontrolu nad svým účtem a začal tlak na explicitnější obsah.
Sliby neexplicitní tvorby se rozplynuly. Odměny byly zlomkové, jedna z poškozených
podle investigace vydělala na platformě miliony korun, ale dostala jen dvě stě tisíc. Kdo se vzpíral, čelil pokutám a hrozbám. Kdo se psychicky zhroutil, byl tlačen dál.
Právě do tohoto mechanismu zapadá i krizová epizoda ze září 2025. Nejde o moment,
kdy se systém pokazil. Jde o moment, kdy fungoval přesně tak, jak byl nastavený: udržet kontrolu a výkon za každou cenu, i když člověk na druhé straně umírá. Co říká policie a co zákon
Národní centrála proti organizovanému zločinu v červnu 2026
oznámila zahájení trestního stíhání čtyř fyzických osob a jedné právnické osoby pro obchodování s lidmi. Podle NCOZ skupina zneužívala nezralosti a důvěřivosti desítek mladých dívek, prokázaný finanční prospěch činil nejméně 3,6 milionu korun a při zásahu byl zajištěn majetek v hodnotě devíti milionů. Jeden z obviněných, podle dostupných informací právě Kajumi, byl vzat do vazby. Konkrétní soudní odůvodnění vazby nebylo zveřejněno; reportérka Apolena Rychlíková v rozhovoru pro Odkryto.cz interpretovala důvody jako obavu z útěku do Dubaje a z ovlivňování svědkyň. Zdroj fotografie: Nextfoto
Samotné odmítnutí přivolat pomoc člověku, který spolkl léky, by teoreticky mohlo spadat pod § 150 trestního zákoníku, tedy neposkytnutí pomoci. Judikatura Nejvyššího soudu výslovně uvádí, že „potřebná pomoc“ může
spočívat i v přivolání lékaře či zajištění převozu. Podmínkou je, aby si dotyčný byl vědom závažnosti stavu a mohl pomoc zajistit bez rizika pro sebe. Veřejně ale není známo, že by orgány činné v trestním řízení tento konkrétní skutek kvalifikovaly jako samostatný trestný čin. Podle nás je pravděpodobnější, že detail poslouží jako podpůrný důkaz k celkovému obrazu psychického nátlaku a manipulace, přesně v linii, kterou policie ve své tiskové zprávě naznačila. Vzorec, ne výjimka
Výpovědi dalších poškozených, které jsou veřejně dostupné, vykazují nápadně podobný průběh.
Opakují se sliby neexplicitní tvorby, ztráta přístupu k vlastnímu účtu, tlak na tvrdší obsah, nevýhodné finanční podmínky a psychické následky. Co případ dívky hospitalizované v Bohnicích odlišuje, je krajnost: pokus o sebevraždu a údajná nereakce na prosbu o pomoc.
Jenže i ta krajnost má v systému logiku. Když agentura tlačí na natáčení upoutávek i během psychiatrické hospitalizace, jak popsala investigace Page Not Found, pak bagatelizace akutní krize není selháním empatie jednoho člověka. Je to provozní rozhodnutí.
Kajumi sám na obvinění reagoval obecnou obrannou linkou, podle dostupných zdrojů mluvil o tom, že je vše „fifty-fifty“ a že média lžou. Přímou veřejnou reakci k hospitalizaci konkrétní poškozené se nám dohledat nepodařilo. Kauza není uzavřená, a pomoc existuje
Policie po zveřejnění případu aktivně vyzvala další možné poškozené a svědky, aby se přihlásili. Počet desítek dívek, o kterém mluví NCOZ, nemusí být konečný.
Pokud se někdo ocitl v podobné situaci, ať už jako oběť manipulace spojené s tvorbou obsahu, nebo jako svědek, existuje v Česku síť okamžité pomoci:
Bílý kruh bezpečí – nonstop Linka pomoci obětem 116 006 a kontakt 257 317 110, anonymně – krizová pomoc pro oběti domácího a sexuálního násilí proFem Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi Ministerstva vnitra – vstup přes policii nebo partnerskou neziskovou organizaci, zahrnuje 60denní krizovou intervenci, psychologickou péči i bezpečné ubytování V akutním ohrožení života: 155 nebo 112
Nejděsivější na celé kauze není jedna věta, kterou Kajumi podle výpovědi poškozené pronesl v září 2025. Je to skutečnost, že systém kolem něj byl vystavěný tak, aby taková věta mohla zaznít, a provoz pokračoval dál.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová