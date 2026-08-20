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Karvinský magistrát zaregistroval pro komunální volby všech osm kandidátek

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Karvinský magistrát zaregistroval pro podzimní komunální volby všech osm podaných kandidátních listin, žádnou neodmítl. Před čtyřmi lety kandidovalo v Karviné o jeden subjekt méně. Čísla kandidátek se budou losovat příští týden, volby proběhnou 9. a 10. října.
Karvinský magistrát zaregistroval pro komunální volby všech osm kandidátek

Karvinský magistrát zaregistroval pro komunální volby všech osm kandidátek

Zdroj: Statutární město Karviná
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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