Karvinský magistrát zaregistroval pro komunální volby všech osm kandidátekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Karvinský magistrát zaregistroval pro komunální volby všech osm kandidátek
Bohumínská nemocnice nakoupila 45 nových postelí. Podle vedení nemocnice zvýší moderní lůžka pohodlí...
Karvinský primátor Jan Wolf (nestr., dříve SOCDEM), který je obviněný v korupční a sázkařské aféře v českém...
Frýdecko-místecká radnice postupně proměňuje Frýdecký les v lesopark. Ten nabídne návštěvníkům několik...
Kravařský zámek patří k barokním skvostům moravskoslezského regionu, zároveň se do jeho dějin otiskly...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
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