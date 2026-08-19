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Karlovarský kraj zrušil zákazy kvůli nebezpečí požárů

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V Karlovarském kraji skončil o půlnoci stav zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Nařízení zakazující rozdělávání ohňů nebo používání pyrotechniky bylo vyhlášeno 29. července hejtmanem Petrem Kubisem (ANO) na základě doporučení hasičů. Protože ale po vlně veder beze srážek začalo i v Karlovarském kraji v posledních dnech pršet, nebezpečí vzniku požáru se snížilo. Rozhodnutí o zrušení nařízení zveřejnil krajský úřad na webu.
ilustrační foto.

ilustrační foto.

Zdroj: Karlovarská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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