Triumf po ničivém tornádu. Zoo otevřelo obří vodní svět

Jihomoravská zoologická zahrada v Hodoníně otevřela zbrusu nový pavilon akvárií. Rozsáhlý projekt nahradil původní budovu, kterou před pěti lety nenávratně poškodilo silné tornádo. Dnes komplex nabízí krásný pohled do hlubin velkých afrických jezer plných pestrobarevných ryb a vzácných živočichů. Prozkoumání nového vodního světa v této zoo představuje naprosto ideální cíl pro rodinný výlet.
Záchrana po přírodní katastrofě
Původní stavba sloužila návštěvníkům dlouhá desetiletí, ovšem řádění přírodního živlu výrazně narušilo její statiku. Vedení proto rozhodlo o celkové demolici a výstavbě moderní dvoupatrové haly s náklady 69 milionů korun. Samotná expozice ožila v přízemí, horní podlaží zabírají složité technologie a nezbytné chovatelské zázemí. Dělníci se při stavbě zapotili u usazování masivních akrylátových skel vážících bezmála sedm tun.
Obří jezera plná pestrého života
Nové nádrže věrně simulují přirozené podmínky sladkovodních afrických jezer Malawi a Tanganika. Voda o celkovém objemu 160 tisíc litrů ukrývá zhruba dvě tisícovky ryb v pětatřiceti různých druzích. Většina těchto obyvatel patří mezi ohrožené endemity. Odborníci vypouštěli ryby do nádrží velmi opatrně už od začátku června. Záměrně vybírali převážně hodně mladé jedince pro jejich mnohem snazší přizpůsobení na neokoukané prostředí.
Kajmánci a masožravé želvy
Hlavní jezerní expozici vkusně doplňují čtyři menší terária osídlená velmi zajímavými exoty. Lidé si mohou z naprosté blízkosti detailně prohlédnout zeleného leguána, drobné trpasličí kajmánky nebo netradiční obojživelné lezce. Za silným sklem spokojeně odpočívá masožravá hnědá želva pelusie i vzácní prstýnkoví gekoni. Všechna zvířata jsou zatím poměrně malá a návštěvníci tak budou při dalších výletech sledovat jejich přirozený růst a vývoj.
Samotný provoz celého objektu vyžaduje naprosto dokonalou souhru a velmi jemné ladění všech přístrojů. Udržení stabilního prostředí pro tolik živých tvorů představuje složitý proces s přísnými pravidly. Odborný personál neustále sleduje kvalitu vody, upravuje filtrační systémy a hodnotí výživový stav početného rybího hejna. Celý podvodní svět se bude v následujících měsících měnit doslova před očima podle toho, jak ryby postupně naberou dospělou velikost.
Praktické informace pro rodiny
Základní vstupenka pro dospělého člověka stojí 180 korun. Děti od tří let, studenti a senioři platí na pokladně o 50 korun méně. Čtyřčlenná výprava ušetří díky rodinnému lístku za 520 korun. Brány areálu se otevírají každý den úderem deváté ranní a návštěvu je nutné absolvovat bez domácích mazlíčků. Případnou útratu v bufetu či obchodu se suvenýry mohou turisté uhradit platební kartou i bankovkami v eurech.
Další tipy na výlet najdete TADY.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (novinky, zoo-hodonin.cz/navsteva/vstupne/).