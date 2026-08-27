Kopřivu jste roky vytrhávali. Přitom je to nejlepší zbraň proti mšicím a slimákům, jakou na zahradě máte

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Kopřivu jste roky vytrhávali. Přitom je to nejlepší zbraň proti mšicím a slimákům, jakou na zahradě mátePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Škůdci jsou postrachem každého zahrádkáře. Někdy dokážou v krátké době rostliny velmi oslabit, nebo dokonce zlikvidovat. Zbavit se jich však jde i pomocí obyčejné kopřivy.
hnojivo v kýblu
Zdroj: iStock
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Články z Adbz.cz přinášejí lehce oddechový, ale prakticky zaměřený obsah, který kombinuje domácí tipy, kreativní návody, zajímavosti ze světa a neobvyklé příběhy. Obsah je pestrý, často inspirovaný každodenním životem a určený pro čtenáře, kteří mají rádi praktická řešení, zábavu i netradiční...Všechny články tohoto autora →
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