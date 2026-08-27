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Kopřivu jste roky vytrhávali. Přitom je to nejlepší zbraň proti mšicím a slimákům, jakou na zahradě máte

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Škůdci jsou postrachem každého zahrádkáře. Někdy dokážou v krátké době rostliny velmi oslabit, nebo dokonce zlikvidovat. Zbavit se jich však jde i pomocí obyčejné kopřivy.
hnojivo v kýblu

hnojivo v kýblu

Zdroj: iStock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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