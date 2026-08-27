Dovolená na Sicílii skončila tragédií. Německý turista zemřel při kitesurfingu nedaleko pobřežíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dovolená na Sicílii skončila tragédií. Německý turista zemřel při kitesurfingu nedaleko pobřeží
Cesta na jih, která měla být začátkem dovolené, skončila tragickou nehodou. Automobil s cestujícími z...
Měla to být rodinná dovolená u španělského pobřeží v luxusní vile s výhledem na moře. Pro dva dospělé však...
Cesta z letiště do hotelu měla být jen běžným začátkem dovolené v řecké metropoli. Pro rodinu turistů se...
Návrat z dovolené na řeckém Skiathosu nabral nečekaný směr. Letadlo do Neapole bylo plné a kvůli větru a...
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