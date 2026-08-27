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Kvíz: Jiří Schelinger: Jak dobře znáte jeho kariéru a nezapomenutelné melodie?

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Jiří Schelinger byl zpěvákem a skladatelem, který miloval především rock. Za jeho kariéru vzniklo hned několik kultovních hitů, které slýcháme v rádiu ještě dnes. Pojďte si v našem kvízu připomenout nejenom písničky, ale také Schelingerův život.
Kvíz: Jiří Schelinger: Jak dobře znáte jeho kariéru a nezapomenutelné melodie?

Kvíz: Jiří Schelinger: Jak dobře znáte jeho kariéru a nezapomenutelné melodie?

Zdroj: soukromý archiv Milana Schelingera / Creative commons, CC-BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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