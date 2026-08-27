Letadlo ze Skiathosu bylo před startem příliš těžké. 186 cestujících odletělo, část kufrů zůstala v ŘeckuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Letadlo ze Skiathosu bylo před startem příliš těžké. 186 cestujících odletělo, část kufrů zůstala v Řecku
Řecko má za sebou další náročný den v boji s požáry. Během 24 hodin hasiči zasahovali u 39 lesních a...
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