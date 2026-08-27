Prognóza prodejů chytrých telefonů pro rok 2027: Dlouholetý král končí, z trůnu ho sesadí Apple. Rozhoduje jediná věc

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Prognóza prodejů chytrých telefonů pro rok 2027: Dlouholetý král končí, z trůnu ho sesadí Apple. Rozhoduje jediná věcPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Samsung držel pozici největšího výrobce smartphonů na světě přes dekádu. Podle čerstvé prognózy ho v roce 2027 těsně předežene Apple.
Bílý iPhone, město
Zdroj: Pexels
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
- Už žádný scam na posluchače, hudební gigant jde do války proti AI písničkám. Můžete poděkovat, že to konečně někdo řeší
- Apple udělal přesný opak, nikoho nekopíroval. Nový vzhled iPhonu 20 bude nářez, jaký svět mobilů nezažil
- Telefony s OS Android budou konečně rychlejší i bez nového hardwaru. Google zavedl úplně nové limity
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