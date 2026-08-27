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Recenze: Bijela Uvala – skvěle vybavený 4* kemp bez cikád, zato s bazény, sporty a zábavou

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Chcete se vydat do Chorvatska do kempu, který nezklame ani vás ani vaše děti? Máme pro vás tip, který se vám jistě bude hodit. Vzhůru do Istrie!
recenze Bijela Uvala

recenze Bijela Uvala

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

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