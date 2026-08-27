Recenze: Bijela Uvala – skvěle vybavený 4* kemp bez cikád, zato s bazény, sporty a zábavou

Dámské koupelny Dětské sprchy Hlavní pláž Bijela Uvala Lehátka na hlavní pláži Chodník k pláži Bazén Active Bazén Aqua Fun Bazén u restaurace Vista Mare Originální minigolf ve stínu stromů Jumping arena Herna Dětské hřiště
Chcete se vydat do Chorvatska do kempu, který nezklame ani vás ani vaše děti? Máme pro vás tip, který se vám jistě bude hodit. Vzhůru do Istrie!
Základní informace o kempu Poloha a cesta z Česka Příjezd, check-in a poplatky Parcely a ubytování Sociální zařízení – moderní sprchy i koupelny Pláže a moře Stravování a nákupy Sport, zábava a animace Cestujete se psem? Výlety po Istrii Celkové hodnocení
Kemp Bijela Uvala u Poreče je podle ACSI
nejlepším kempem Chorvatska roku 2026 a titul Croatia‘s Best Campsite drží popáté v řadě. Strávili jsme tu šest nocí a máme pro vás recenzi plnou našich postřehů a zkušeností.
Do Istrie jsme
vyrazili ve čtyřech, s dětmi ve věku 6 a 8 let, a to v nejdražším a nejplnějším termínu roku (na konci července). Do kempu jsme jeli poprvé s obytným přívěsem, takže nás zajímaly hlavně dvě věci: jestli se dá slušná parcela sehnat i bez zaplacené rezervace konkrétního čísla a jestli zázemí pro více než tisíc parcel unese nápor návštěvníků.
Vybírali jsme podle tří kritérií –
přímý přístup k moři, stín na parcele a bazény pro děti. Bijela Uvala splnila všechna tři, ale u každého trochu jinak, než jsme čekali. Základní informace o kempu Provozovatel: Plava Laguna (značka Istra Camping) Adresa: Ul. Bijela uvala 1, 52452 Funtana, Istrie, Chorvatsko Kategorie: 4 hvězdičky Sezóna 2026: 23. 4. – 23. 10. 2026 Kapacita: 1 088 parcel Psi: ano, na všech parcelách, za poplatek dle ceníku na recepci Wi-Fi: zdarma v místech s pokrytím Recepce: nonstop Kontakt +385 52 410 551 Ocenění: ACSI Best Campsite in Croatia 2026, Croatia's Best Campsite 2022–2026, ADAC 4,5 (2022–2026), ANWB 4,5, Pincamp Top 25 Chorvatsko a Top 100 Evropa, Modrá vlajka
Areál Bijela Uvala je taková větší samostatná
kempová vesnička, kde najdete úplně všechno, co na dovolené potřebujete. Čisté moře, několik bazénů, supermarket, stánky s občerstvením, velký výběr restaurací, dětskou hernu, sportovní hřiště, moderní sprchy, promenádu, zábavu pro celou rodinu a večerní program.
Kemp dostal jméno po bílé oblázkové pláži –
bijela uvala znamená v překladu bílá zátoka. Poloha a cesta z Česka
Camping Bijela Uvala leží na západním pobřeží Istrie mezi městem Poreč a obcí Funtana, je součástí rozsáhlého hotelového komplexu Zelena Resort. Sousedí s kempem Zelena Laguna, takže si dejte pozor, jaký cíl si zvolíte v navigaci – zadejte si přesně
Camping Bijela Uvala, Poreč, ne jen Zelena Laguna. Tuto adresu zobrazuje Google, i když na oficiální stránce je místo Poreče uvedena Funtana.
Cesta autem z
Ostravy je dlouhá přibližně 850 km a zabere zhruba 9 hodin čisté jízdy. Z Brna je to asi 700 km. Jede se přes Rakousko a Slovinsko, případně přes Maďarsko a Chorvatsko po A1.
Jestli jedete s obytným přívěsem, v Rakousku smí souprava do 3,5 t na dálnici jet maximální rychlostí 100 km/h, ve Slovinsku a Chorvatsku 80 km/h.
Výdaje na víc, se kterými počítejte: rakouská dálniční známka, 10denní: 12,80 € slovinská e-vinjeta, týdenní: 16 € chorvatské mýtné: cca 7 EUR na 100 km (přesnou cenu spočítáte na prodaja.hac.hr) dálniční tunel Karavanky: 9 EUR, pokud jedete přes Rakousko do Slovinska z Prahy Náš tip: Pokud můžete, naplánujte si cestu v hlavní sezónu jiný den než v sobotu, kdy je doprava nejhustší a tvoří se několikakilometrové kolony.
My jsme jeli z Ostravy přes Rakousko a Slovinsko, což nedoporučuji. Slovinská dálnice byla přes prázdniny kvůli opravám jedno velké zúžení, a tedy i několikahodinové zdržení.
Příjezd, check-in a poplatky
Příjezd ke kempu byl snadný, horší bylo najít parkovací stání před recepcí, abychom si mohli vyřídit
check-in, který je od 12:00. Bez odbavení na recepci závorou neprojedete. Nejdřív musíte přihlásit vozidlo a pak dostanete dva doklady: cedulku do karavanu nebo obytného vozu – nechte ji tam po celou dobu pobytu papírek pro vjezd do kempu – tím se prokazujete u závory Check-out je do 12:00. Pozdní odjezd až do 18:00 je možný po předchozí domluvě na recepci za poplatek.
Recepce je otevřená nonstop, ale
pokladna, kde se platí účet, má provozní dobu 8:00–13:00 a 15:00–20:00. Pokud chcete odjet brzy ráno, vyřiďte si platbu večer den předem. Dodatečné informace: Pobytová taxa 2026 za osobu a noc – 1,30 € v období 1. 4. – 30. 9. nebo 0,80 € mimo sezónu (1. 1. – 31. 3. a 1. 10. – 31. 12.), děti do 11,99 let ji neplatí, mládež od 12 do 17,99 let platí polovinu. Pro čtyřčlennou rodinu se dvěma dětmi do 12 let to v létě dělá 2,60 € za noc, tedy zhruba 65 Kč. Volitelný poplatek za rezervaci konkrétní parcely – 70 € u standardní parcely, 90 € u kategorie Superior a 120 € u Luxury a Premium. Poplatek je jednorázový, nevratný a platí se už při rezervaci. Pokud vám nevadí, že vám parcelu přidělí až na místě, ušetříte v přepočtu 1 750 až 3 000 Kč. Příplatek za krátký pobyt – Za pobyty kratší než 3 noci v období 1. 7. – 20. 8. se připočítává 20 % k ceně za osobu i za parcelu. Na prodloužený víkend v hlavní sezóně sem proto nemá smysl jezdit. Kotviště pro loďky – Kemp má molo pro malá plavidla, stání je zpoplatněné. Děti do 3,99 let mají pobyt zdarma (100% sleva)
Kompletní ceník doplňkových služeb je k dispozici na recepci.
Náš tip: Členové autoklubů a kempingových asociací (ACSI, Camping Key, Avtokampi.si, CCI) mají 10% slevu na pobyt mimo 6. 7. – 20. 8. Parcely a ubytování
Kemp Bijela Uvala má dohromady
1 200 parcel pro stany, karavany a obytné vozy. Parcely mají rozlohu od 70 do 120 m² dle kategorie, přičemž většina z nich má přípojku vody i elektřiny. Pronájem mobilních domů se provádí přes partnerské společnosti. Zásuvky jsou v evropském standardu 220 V/16 A, takže si nemusíte vozit žádné redukce. Stačí běžná kempinková prodlužovačka s CEE koncovkou. Maximální obsazenost parcely je 6 osob včetně dětí. Nabízené kategorie ubytování: Classic – standardní parcela ve vnitřní části kempu Superior Pitch – standardní parcela orientovaná na moře Superior Mare Pitch – parcela blíže k moři s výhledem Superior Mare Pitch with bathroom – parcela u moře s vlastním sociálním zařízením Luxury Pitch a Luxury Mare Pitch – největší a nejlépe umístěné parcely Praktická poznámka: Pokud cestujete s malými dětmi nebo chcete mít více soukromí, koukněte se na variantu nových moderních parcel s vlastní koupelnou a toaletou. Stín zajišťují vzrostlé listnaté stromy, kterých je v celém kempu dostatek. Pouze parcely blízko moře nejsou zcela zastíněny. My jsme byli na parcele č. 20 a měli jsme stín po celý den. Byli jsme potěšeni, že parcely byly vizuálně odděleny keři a terén byl rovinatý.
V kempu jsme
neslyšeli jedinou cikádu, je to zřejmě díky listnatým stromům namísto borovic, takže vás nebude rozčilovat jejich hlasité cvrkání. Sociální zařízení – moderní sprchy i koupelny
Kemp Bijela Uvala má
devět budov se sociálním zařízením, z nichž dvě byly kompletně zrekonstruované v roce 2025. Co v nich najdete: WC, sprchy a umyvadla ve všech budovách Přebalovací koutky a dětské koupelny v budovách 1 až 8 Kuchyňky na mytí nádobí a místnost na ruční praní prádla Pračka a sušička v budovách 1, 2, 4 a 7 – za příplatek Chladicí boxy v budovách 1, 2, 4 a 7 – za příplatek (užitečná věc, pokud jedete se stanem a nemáte vlastní lednici) Bezbariérový přístup v budovách 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 Sprchy pro psy – v budovách 2, 4, 7, 8 a 9 Chemické WC a výlevky pro karavany ve všech devíti budovách Naše zkušenost: Provozovatel na svých webových stránkách uvádí, že teplá voda nedochází a že se uklízí několikrát denně... A dle naší zkušenosti je to pravda. Byli jsme maximálně spokojeni, co se týká čistoty zázemí i teploty vody. Ani jednou se nestalo, že by ve sprchách nebo ve dřezech tekla studená voda. Ba naopak, umývat nádobí jsme mohli hezky v horké vodě.
V dámských koupelnách mě překvapila místnost s velkými zrcadly, kde se může něžné pohlaví oddávat fénování a stylingu vlasů.
Našli jsme však i
pár negativ. Jelikož se jedná o velký kemp se spoustou kempařů, ve večerních hodinách se v inkriminovaných časech tvořily fronty na sprchování. Dále nám vadilo, že v dětských koupelnách chyběly háčky na pověšení ručníků a poličky pro odložení drobných předmětů.
I když se toalety čistily pravidelně, manžel si všiml, že na pánských záchodech často
chyběl toaletní papír. Dámské koupelny Dětské sprchy Náš tip: Na očistu těla si s sebou berte do umýváren hygienickou taštičku, kam si pohodlně uložíte všechny potřeby pro sprchování nebo mytí zubů. Pláže a moře
Pláž je oblázková, betonová a skalnato-betonová, částečně v přirozeném stínu stromů. Hlavní
pláž Bijela Uvala získala ocenění Modré vlajky, takže se můžete spolehnout na doloženou kvalitu vody, bezpečnost i vybavení.
Druhá oblázková
pláž Vala se nachází na druhé straně skalnatého výběžku u menšího přístavu. Voda zde sice není úplně průzračná, ale je aspoň klidnější. Pro pejsky je k dispozici oddělená psí pláž. Praktické informace: Boty do vody doporučujeme – Chůze po kamenech není úplně příjemná, navíc budete mít jistotu, že nešlápnete na mořského ježka, kteří se tu a tam ve vodě vyskytují i na přístupných plážích. Vstup do moře je různý, někde pozvolný, jinde prudký. Bezpečnost závisí na aktuální velikosti vln. Teplota vody v červenci a srpnu se pohybuje v rozmezí 24 a 27 °C. Lehátka a slunečníky u moře jsou k dispozici za příplatek 5 €/den. Pokud chcete mít stín v blízkosti vody, doporučujeme si vzít plážový stan. Vlastní slunečník můžete ukotvit v trávě dál od moře. Sprchy a převlékací kabiny jsou přímo na pláži. Podél moře vede 3 km dlouhá promenáda. Hlavní pláž Bijela Uvala Lehátka na hlavní pláži Chodník k pláži Tři bazénové komplexy
Velké vlny nebo silný vítr vás od vodních radovánek neodradí, díky přítomnosti bazénu je kemp Bijela Uvala skvělým místem na letní dovolenou i za nepříznivého počasí. Všechny bazény jsou
sladkovodní a rozdělené do tří areálů: Play, Eat & Chill – Zrekonstruovaný komplex se sluneční terasou. Aktivní infinity bazén 316 m² s hloubkou 1,25 m disponuje masážními lavicemi a nabízí dokonalý výhled na moře. Aqua Fun – Největší areál se třemi různými bazény. Aktivní bazén pro dospělé 660 m² s hloubkou do 1,2 m, který je doplněn o tobogány. Dále druhý bazén o velikosti 707 m² s hloubkou až 1,95 m a dětský bazének 51 m² s hloubkou 25 cm. Active – Velký bazén pro dospělé 600 m² s hloubkou do 1,5 m a dva dětské bazénky o velikosti 50 a 100 m², oba s hloubkou do 25 cm.
Je tedy z čeho vybírat jak pro dospělé, tak batolata a neplavce. U bazénů jsou sprchy, převlékací kabiny, restaurace a bary.
Lehátka a slunečníky u bazénů se platí zvlášť (cca 4,5 €/den). Naše zkušenost: I když je zde v sezónu spousta lidí, stinné místo na pláži si můžete pohodlně najít i odpoledne. Ranní honička s ručníkem se tak nekoná a vy si můžete v klidu přispat. Na druhou stranu u bazénů je to s místy horší, neboť většina rodin tráví celý den s dětmi právě tam a lehátka jsou placená. Bazén Active Bazén Aqua Fun Bazén u restaurace Vista Mare Stravování a nákupy Ceny nápojů a jídel Nákupy v areálu
V kempu funguje
osm gastro provozů, což je na kemp nadstandard: Vista Mare – nejnovější restaurace s výhledem na moře a prostornou terasou, jídelní lístek zahrnuje středomořskou kuchyni, čerstvé ryby, grilované speciality, pizzu, burgery, vegetariánská jídla a domácí dezerty Bistro Bijela Uvala – à la carte, mořské plody a grilované speciality Buffet Ara – denní menu a jídla z grilu Pizza Grill – pizza a grilovaná jídla, možnost odnosu s sebou Street Food – burgery, wrapy, rychlé občerstvení Oasis Pool Bar – koktejly, káva a lehké občerstvení u bazénu Bungee Bar – plážový bar Sunshine Bar – káva, zmrzlina a nápoje Ceny nápojů a jídel minerální voda od 2 € nealkoholické nápoje od 3,80 € espresso od 1,80 € ledová káva 6 € točené pivo od 3,50 € lahvové pivo od 4,80 € vína od 3,70 €/1 dcl toast 4,80 € sandwich 7,60 € polévka 4,50 € pizza od 11 € špagety od 11 € hamburger od 11,20 € chobotnice 14,10 € řízek 14,10 € steak od 14 € čevapčiči 15 € přílohy 4,60 € palačinka 4 € kopeček zmrzliny 2 € Náš tip: Některá jídla mají v ceně přílohu i omáčku, proto menu důkladně prostudujte. Nabídka v restauracích se liší. Ve více lidech se vyplatí objednat si masový talíř pro 2 osoby. Nákupy v areálu
Dva supermarkety
Studenac Market (7:30–22:30), pekárna Mlinar (7:00–20:00), prodej ovoce a zeleniny, palačinkárna, smoothie bar, trafika s tiskem, suvenýry, bankomat, plnění plynu a myčka aut. Naše zkušenost: Ceny ovoce, zeleniny a pečiva v samostatných prodejnách jsou poměrně vysoké. Pokud můžete, zajděte si raději do obchodu. Pozor! Od rána je největší zájem o pečivo, které se může v rámci dopoledne vyprodat.
Na recepci si můžete
za příplatek půjčit trezor a lednici o objemu 45 litrů – lednic je omezený počet, takže si o ni řekněte hned při příjezdu.
Nejbližší lékárna je 3 kilometry od kempu, v obci Funtana.
Náš tip: V obchodě mají již naložené maso na grilování a cenově výhodné velké lahve s neperlivou vodou (6 nebo 7 litrů) za cca 2 €. Sport, zábava a animace
Kemp Bijela Uvala má
velký výběr sportovních aktivit. V ceně pobytu máte k dispozici beach volejbal, minifotbal, běžecké trasy a 3km promenádu podél moře. Aktivity za příplatek: tenisové kurty včetně tenisové školy stolní tenis, fotbalové hřiště vodní sporty – motorové čluny, windsurfing, parasailing, banán, šlapadla, půjčovna kánoí a vodních skútrů, vodní lyžování trampolínové centrum Jumping Arena (14 €/60 minut, nutné mít protiskluzové ponožky za 3 €) nafukovací sportovní park na vodě Wibit (1 hodina 15 €, 1 den 30 €) minigolf (8 € dospělý, 6 € dítě) půjčovna kol (2 hodiny 10 €, 1 den 20 €) půjčovna elektrokol (1 hodina 10 €, 1 den 40 €) jízda na koni masáže u bazénu Svět zábavy – dvě zastřešené herny ve tvaru iglů plné nejrůznějších herních automatů
Pro dospělé je připravené ranní cvičení, jóga nebo aquaerobik, sportovní turnaje a večerní program s živou hudbou a profesionálními umělci. Přehledný rozpis jednotlivých aktivit najdete u obchodu nebo u bazénů.
Originální minigolf ve stínu stromů Zábava pro děti Herna pro děti od 4 do 12 let – tvořivé dílny a hry v rámci dětského klubu Pepi Club (neděle až čtvrtek 10:00–22:00, pátek 10:00–16:00, sobota 16:00–22:00 s pauzami 12:00–13:00 a 18:00–19:00) Večerní mini diskotéka pro děti Dětská hřiště v několika částech areálu Tři dětské bazénky s hloubkou do 25 cm Dětské a přebalovací koupelny v budovách 1 až 8
Animační program pro děti běží 28. 4. – 2. 5. a 24. 5. – 12. 9. 2026 – mimo tyto termíny na něj nespoléhejte.
Jumping arena Herna Dětské hřiště Náš tip: Určitě s sebou vezměte kola nebo koloběžky. Rozsáhlý kemp je celý protkaný dlážděnými chodníky, takže můžete pohodlně a bez námahy prozkoumat všechna jeho zákoutí. Cestujete se psem?
Bijela Uvala je „pet friendly“ kemp s jasnými pravidly:
Poplatek za psa najdete v ceníku na recepci.
Výlety po Istrii
Kemp Bijela Uvala má vlastní
Istria Experience info point, kde si objednáte organizované výlety. Nejoblíbenější destinace: antická Istrie – Pula, Poreč a Rovinj istrijská kopcovitá městečka – Grožnjan, Oprtalj, Motovun jeskyně na mysu Kamenjak – kajak a šnorchlování – celodenní výlet Národní park Plitvická jezera výlet lodí do italských Benátek výlet lodí za delfíny aquapark Istralandia nebo Aquacolors
Jestli chcete někam jít po vlastní ose, můžete si udělat hezkou
procházku po promenádě podél pláže, zhruba za 40 minut dojdete do centra v části Plava Laguna.
Doporučujeme návštěvu ptačího parku
Papago Park v Červaru (vstupné dospělý 12 €, dítě 10 €). Čeká vás příjemná procházka ve stínu stromů s pohledem na různé druhy papoušků, bažantů, pštrosů či kachen s možností svézt se po areálu originálním motorovým vláčkem.
Od tenisového kurtu jezdí každých 45 minut
turistický panoramatický vláček na trase Zelena Laguna – Poreč. Cena od 2 € za osobu. Přesný jízdní řád na istrijada.com. Naše zkušenost: Pokud někam cestujete sami autem a zastavíte se ve městě na placeném parkovacím místě, pečlivě si zkontrolujte, že platba za parkovné v automatu na ulici se opravdu odečetla. Několikrát se nám stalo, že automat zobrazil potvrzení o zaplacení, ale platba za parkování ve skutečnosti neproběhla, tak ať neplatíte pokutu jako my. Celkové hodnocení
Čtyřhvězdičkový kemp Bijela Uvala mohu
jednoznačně doporučit. Nejvíce jej ocení rodiny s dětmi, které mají velké množství aktivit na jednom místě. Sociální zařízení je čisté a prostorné. Voda tekla vždy teplá, internetové připojení bylo také výborné a cena podle mě za množství služeb velice přijatelná.
Za umístění obytného přívěsu na parcele Classic jsme
za týden (6 nocí) v sezóně zaplatili necelých 14,5 tisíce korun (576,20 €) včetně pobytových tax za 2 dospělé a 2 děti. Napojení elektřiny a vody bylo v ceně. Výhody: tři bazénové komplexy včetně tobogánů a dětských bazénků bílá oblázková pláž s Modrou vlajkou pravidelné parcely oddělené keři pro větší soukromí devět prostorných budov se sociálním zařízením, dvě z nich po rekonstrukci osm restaurací a barů přímo v areálu supermarket, pekárna a prodej ovoce na místě animační program pro děti a večerní program pro celou rodinu parcely 70–120 m² v rovině s evropskou zásuvkou 220 V/16 A velké množství sportovních aktivit dostatek hřišť a zábavných prvků pro děti velké množství stromů, které zajišťují příjemný stín listnaté stromy přinášejí příjemné prostředí bez cikád rychlé Wi-Fi připojení Nevýhody: rezervace konkrétní parcely stojí 70 až 120 € a je nevratná oblázkové pláže jsou menší betonové a skalnaté pláže mají horší vstup do vody moře je čisté, ale není zcela průzračné, boty do vody nutností lehátka a slunečníky u bazénů i na pláži jsou za poplatek pračka, sušička i chladicí boxy jsou zpoplatněné animační program běží jen v části sezóny absence domácí zmrzliny, ve stáncích mají nanuky nebo kopečkovou zmrzlinu značky Ledo v některých stáncích a restauracích je možné platit pouze hotově Celkové hodnocení: 9 z 10 Web: istracamping.com Mapa areálu: Kemp nabízí PDF mapu areálu ke stažení, doporučujeme si ji před rezervací prohlédnout. Autorský článek Zdroj oficiálních informací: Camping Bijela Uvala | Official Site & Best Rates | IstraCamping