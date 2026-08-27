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Ruské Město mrtvých Dargavs dodnes fascinuje archeology

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Ruská vesnice Dargavs ukrývá uprostřed hor středověkou nekropoli. Kamenné krypty z doby morových ran dodnes střeží pradávné tradice kavkazských klanů.
Dargavs

Dargavs

Zdroj: FOTO:Александр Байдуков, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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