Ruské Město mrtvých Dargavs dodnes fascinuje archeology

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Ruské Město mrtvých Dargavs dodnes fascinuje archeologyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ruská vesnice Dargavs ukrývá uprostřed hor středověkou nekropoli. Kamenné krypty z doby morových ran dodnes střeží pradávné tradice kavkazských klanů.
Dargavs
Zdroj: FOTO:Александр Байдуков, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Web nabízí aktuální články z oblasti moderních technologií, vědy, společnosti i životního stylu. Obsah kombinuje praktické tipy s přehledy trendů a novinek, které ovlivňují každodenní život – od digitálních inovací přes zdraví až po kuriozity ze světa. Články jsou psané srozumitelně a přístupně,...Všechny články tohoto autora →
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