FOTO: Oprava varhan ve Vysokých Studnicích pokračuje, festival je chce zviditelnit

Nákladná oprava je rozdělená do několika etap, ještě letos má skončit třetí. „Bude hotová výroba nových píšťal i restaurování těch původních. Bohužel byly všechny dřevěné píšťaly napadené červotočem, proto vznikne jejich replika,“ popsal pro Jihlavskou Drbnu Alfred Habermann. Ještě letos má být vyrobená hrací mechanika, příští rok se práce zaměří zřejmě na vzdušnice uvnitř varhan a tím se práce přiblíží polovině, co se týká investovaných peněz.
Píšťaly adoptovali i z Karlových Varů
Právě ty jsou od začátku alfou a omegou celého projektu, je potřeba 6,3 milionu korun. Habermann založil spolek Život pro varhany a finance sbírá od farníků, účastní se různých sbírek, soutěží a sleduje také vypsané dotace. Aktuálně je třeba možné hlasovat v soutěži Máme vybráno, která končí 31. srpna. Pomůže i adopce píšťal, kdy zájemci mohou za částku od patnácti set do padesáti tisíc podpořit nové varhany a také získají zajímavé benefity. Za adopci těch největších píšťal se mohou dárci těšit mimo jiné na znějící maketu varhanní píšťaly v dárkové krabičce, prohlídku varhanářské dílny i samotných varhan pro dvě osoby, vygravírování jména na píšťalu nebo na soukromý koncert. Lidé mají zatím zájem hlavně o větší píšťaly a ozývají se lidé z celé republiky, dárci jsou například i z Karlových Varů.
Pár desítek tisíc každý rok přinese i Sousedské odpoledne, což je pohodová akce na farní zahradě ve Vysokých Studnicích. I letos budou součástí koncerty, přednáška nebo prodej různých výrobků. Pro děti i jejich rodiče si pak připravila workshop šermířská škola Ballestra z Telče. Letošní ročník se koná v sobotu 12. září od 14 hodin.
Varhanní Vysočina uvítá i varhanici z Japonska
Letošní festival připomene tři významná hudební výročí: 270 let od narození a 235 let od úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta, 185 let od narození Antonína Dvořáka a 75 let od úmrtí Josefa Bohuslava Foerstera.
Hned další den pak začne šestý ročník festivalu Varhanní Vysočina. Letošní motto je Hudba, která spojuje generace. „Máme tam spoustu mladých umělců, kteří vyhráli prestižní soutěže, bude tam i vítězka Pražské varhanní soutěže z loňského roku, Risa Toho z Japonska. A zároveň tam máme starší generaci interpretů,“ pozval Habermann.
Festival začne v jihlavském kostele svatého Jakuba, kde vystoupí Kühnův smíšený sbor se sólisty a varhanami. Jen tam je stanovené vstupné, základní je dvě stovky, poloviční snížené, na dalších koncertech je dobrovolné. Letos se varhany opět rozezní v Moravských Budějovicích, Humpolci, Jimramově a v Třebíči. Premiérově festival zavítá do Bobrové, Kamenice nad Lipou a Sněžného. Unikátní bude koncert v Petrovicích u Puklic, kde jsou varhany mimo provoz, a tak se tam bude hrát na cembalo a klavichord.
„Pan profesor Jaroslav Tůma v Petrovicích před více než dvaceti lety nahrál Goldbergovy variace od Johanna Sebastiana Bacha na klavichord i cembalo, vrací se na místo činu.“Alfred Habermann — pořadatel festivalu Varhanní Vysočina
S tímto koncertem se pojí zajímavá historka. Hrát tam bude profesor Jaroslav Tůma, kterému bude letos 70 let, půjde tedy o gratulační koncert. „Pan profesor v Petrovicích před více než dvaceti lety nahrál Goldbergovy variace od Johanna Sebastiana Bacha na klavichord i cembalo, vrací se na místo činu,“ vysvětlil Habermann. Profesor je sice z Prahy, zná se ale s varhanářem Daliborem Michkem z nedalekých Studének. „On mu doporučil Petrovice, že je tam ticho, jen občas dole projede vlak. Klavichord je velmi tichý nástroj a je problém, kde to nahrát, všude jsou nějaké hluky,“ sdělil Habermann.
Petrovický kostel je ale poměrně malý a dá se očekávat, že zájem převýší místa v lavicích. Pořadatelé se tak budou snažit navýšit kapacitu židlemi, do streamování se ale pouštět nechtějí. „Je to složité a riskantní. Stalo se, že nám to den před koncertem nefungovalo a to byly trošku nervy, když jsme měli vyprodaný celý sál,“ vzpomněl Habermann na koncert Dagmar Peckové ve Vysokých Studnicích, který se před pár lety živě přenášel do místního kulturního sálu.