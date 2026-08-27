Fenerbahce postoupilo do Ligy mistrů, ale slavit se nemohlo. Guendouzi po urážkách rodiny rozpoutal na hřišti Lyonu peklo

Středa 26. srpna, OL Stadium v Décines u Lyonu. Fenerbahce právě porazilo Olympique Lyon 2:1 a celkovým skóre 3:2 si zajistilo místo v ligové fázi Ligy mistrů, poprvé od sezony 2008/09. Jenže namísto kolečka radosti uprostřed trávníku se kamery přeostřily na chaos u hráčského tunelu. Ve středu všeho stál francouzský záložník tureckého klubu, který si právě na tom nejcitlivějším místě, ve městě úhlavního rivala svého bývalého Marseille, vybral způsob oslavy, po kterém se o fotbale přestalo mluvit a začalo se řešit, kdo koho urazil, kdo koho kopnul a komu za to hrozí stopka.
Konflikt začal dávno před závěrečným hvizdem
Mattéo Guendouzi věděl, do čeho jde. Bývalý hráč Marseille v dresu tureckého klubu na stadionu Lyonu; rivality nepotřebují víc paliva. Lyonské tribuny ho přivítaly bučením už při rozcvičce. Podle L’Équipe na to šestadvacetiletý záložník reagoval několika prostředníčky směrem k publiku ještě před úvodním výkopem.
Během zápasu napětí nepolevilo. Guendouzi v mixzóně po utkání tvrdil, že z tribun celých devadesát minut létaly urážky mířené na jeho matku, rodinu a děti. Corentin Tolisso, kapitán Lyonu, na Canal+ připustil, že se Guendouzi terčem nadávek z hlediště skutečně stal. Doslovné znění skandování veřejně dostupné není; máme hráčovy vlastní slova a nepřímé potvrzení ze strany soupeře.
Oslava, která zapálila tunel
Po závěrečném hvizdu se Guendouzi vydal slavit přímo před lyonskou tribunu. Křičel „Allez l’OM“, ukazoval znak marseilleského rappera Jul a podle shodných popisů Le Parisien i 20 Minutes pokračoval poskakováním a obscénními gesty.
Na trávníku se kolem něj okamžitě strhla strkanice. Z lyonské strany se do ní podle rekonstrukce 20 Minutes zapojili Ruben Kluivert, Pavel Šulc, Zachary Athekame, Kaïl Boudache a především Loïs Openda. Tolisso se naopak pokoušel Guendouziho uklidnit. Ze strany Fenerbahce ho směrem k tunelu odváděli Vedat Muriqi a Milan Škriniar.
Jenže u vstupu do tunelu situace znovu eskalovala. Lyonský trenér brankářů Antonio Fereira vyběhl a pokusil se Guendouziho zasáhnout kopem. Konflikt se rozhořel nanovo, tentokrát už za účasti bezpečnostních složek. Lyonský sportovní ředitel Matthieu Louis-Jean závěr zápasu označil za „velmi násilný“.
Guendouzi a jeho historie výbuchů
Kdo sleduje Guendouziho kariéru, nepřekvapí ho, že se jeho jméno opět pojí s potyčkou. V Arsenalu ho Mikel Arteta po střetu s Nealem Maupayem v červnu 2020 odstavil ze sestavy s diplomatickým vysvětlením „řízení hráčů“. V létě 2025 byl v dresu Lazia zapletený do hromadné mely při přátelském utkání s řeckým Atromitosem, kvůli které musel být zápas dočasně přerušen. A v září téhož roku dostal v Serii A dvouzápasový trest za urážky rozhodčího po římském derby.
Marseille v tomto příběhu nefiguruje jako zdroj disciplinárních problémů, ale jako identitní roznětka. Právě marseilleská minulost z Guendouziho v Lyonu udělala červený hadr, a on si tuto roli očividně užíval.
Co hrozí a komu
Oficiální zahájení disciplinárního řízení UEFA zatím veřejně potvrzené není. Podle disciplinárního řádu UEFA ale existuje celá škála možných postihů:
- Provokace diváků, urážení, nesportovní chování — základní sazba je stopka na jeden soutěžní zápas.
- Napadení — základ tři zápasy. Tady je nejzranitelnější pozice trenéra brankářů Fereiry, jehož kop zachytily kamery.
- Klubová odpovědnost — Lyon jako pořadatel může čelit sankci za bezpečnost a pořádek kolem zápasu.
Samotný postup Fenerbahce incident neohrožuje. Protest proti výsledku musí mířit na okolnost s rozhodujícím vlivem na průběh utkání. Potyčka po závěrečném hvizdu takový test standardně nesplňuje. Mnohem pravděpodobnější je disciplinární větev, tedy individuální stopky a případné klubové pokuty.
Mezi účastníky ligové fáze figuruje i Slavia Praha. Pokud by UEFA zastavila Guendouziho nebo jiného aktéra, Fenerbahce by šlo do některého z úvodních zápasů oslabené. Los ale v době incidentu ještě neproběhl.
Historický postup ve stínu tunelu
Fenerbahce poprvé od roku 2009 prošlo kvalifikací Ligy mistrů a poprvé v historii vyřadilo francouzský klub ve dvouzápasové konfrontaci, na pátý pokus. Trenér Ismail Kartal po zápase řekl, že jeden z lyonských trenérů jeho hráče napadl a tým ho šel chránit. Tolisso oponoval: Guendouzi měl jít slavit se svým týmem a zůstat pokorný.
Obě strany mají svou verzi. Kamery mají záběry. A UEFA má na stole případ, ve kterém se z francouzské klubové rivality stal evropský disciplinární problém. Fenerbahce vstoupí do ligové fáze Ligy mistrů, otázka je, jestli s Guendouzim, nebo bez něj.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner