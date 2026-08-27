Rodina si pronajala luxusní vilu ve Španělsku. Děti našly oba rodiče mrtvé u vířivky

Dovolená ve španělské Culleře se během několika okamžiků změnila v tragédii, jejíž přesná příčina stále není známá. Dva teenageři ve věku 14 a 15 let našli své rodiče bez známek života u vířivky v pronajaté luxusní vile, kde rodina společně trávila letní dovolenou. Sami následně vyhledali pomoc u souseda, který přivolal záchranné složky.
K neštěstí došlo v úterý 25. srpna v přímořském městě Cullera v provincii Valencie. V prvních informacích o případu se objevovaly rozdílné údaje o věku zemřelých, nejčastěji se hovořilo o ženě ve věku kolem 45 let a přibližně padesátiletém muži. Jisté je, že rodina přijela do Španělska ze zahraničí a v oblasti byla pouze na dovolené.
První pohled vyvolal podezření, že nemuselo jít o nehodu
Když na místo dorazili první policisté, nenašli známky násilného vniknutí do domu ani stopy po loupeži. Situace však nebyla natolik jednoznačná, aby se případ mohl okamžitě uzavřít jako nešťastná náhoda. Na tělech se totiž nacházela drobná poranění a škrábance, což vyšetřovatele přimělo prověřovat také možnost cizího zavinění.
Případ proto převzali kriminalisté zabývající se závažnými násilnými trestnými činy. Soudce ze Suecy zároveň rozhodl o utajení vyšetřovacího spisu. Postupně se ale začal obraz události měnit. Vyšetřovatelé se v tuto chvíli přiklánějí spíše k tragické nehodě než k úmyslnému činu.
Jednou z prověřovaných možností je problém přímo s vířivkou. Policie nechala odebrat vzorky vody a zařízení má projít technickým zkoumáním. Ve hře je hypotéza o mechanické nebo jiné technické závadě, která by mohla vysvětlit, proč zemřeli oba dospělí prakticky ve stejnou dobu.
Ani tato možnost ale zatím není definitivně potvrzená. Přesnou odpověď mají dát výsledky pitvy, laboratorní rozbor odebraných vzorků a kontrola samotného zařízení.
Drobná zranění mohla vzniknout při snaze o záchranu
Pozornost kriminalistů vzbudily zejména drobné rány na jednom z těl. Právě ty byly jedním z důvodů, proč se na začátku uvažovalo také o násilném činu. Později se však objevilo jiné možné vysvětlení. Poranění mohla vzniknout při zoufalé snaze jednoho z partnerů vytáhnout druhého z vody.
Takový scénář by odpovídal současnému směru vyšetřování, stále však jde pouze o jednu z pracovních verzí. Policie proto zatím žádnou možnost zcela neuzavřela.
Pitva obou zemřelých byla provedena ve valencijském ústavu soudního lékařství. Právě její výsledky budou zásadní pro určení, zda smrt souvisela s technickým problémem vířivky, zdravotní komplikací, případně jinou příčinou.
Děti zůstaly po nálezu rodičů v šoku
Nejtěžší část celé tragédie se týká dvou nezletilých dětí. Rodiče našly samy a po příjezdu policie byly podle dostupných informací v silném šoku. Na místě se jim proto začali věnovat psychologové a sociální pracovníci.
Zpočátku se počítalo s možností, že budou teenageři dočasně umístěni do zařízení pro nezletilé. Nakonec k tomu nebylo nutné přistoupit. Dětem se podařilo telefonicky spojit s příbuzným v Irsku a ještě během noci se do Španělska vydali další členové rodiny.
Místní sociální služby se o sourozence staraly do jejich příjezdu. Město následně pomohlo také s dopravou příbuzných z letiště v Alicante a s ubytováním rodiny v místním hotelu.
Rodina si pronajala vilu v jedné z nejdražších částí Cullery
Tragédie se odehrála v rezidenčním komplexu Colinas del Sol, který leží v horní části oblasti Cap Blanc. Jde o jednu z dražších částí Cullery, situovanou vysoko nad pobřežím s panoramatickým výhledem na Valencijský záliv.
Domy v komplexu jsou určeny také ke krátkodobým turistickým pronájmům. Cena za jednu noc se podle termínu pohybuje přibližně mezi 450 a 520 eury, tedy zhruba od 11 do 13 tisíc korun. Rodina si tak pro svou dovolenou vybrala nadstandardní ubytování v klidné části letoviska daleko od nejrušnějšího centra.
Samotná Cullera má během roku přibližně 25 tisíc obyvatel, v létě se ale mění v rušné přímořské letovisko a počet lidí zde může několikanásobně vzrůst. Právě oblast Cap Blanc vyhledávají lidé, kteří chtějí větší soukromí, výhled na moře a ubytování mimo nejhustší turistickou zástavbu.
Rodinná dovolená skončila během několika minut tragédií
Žena pocházela z irského hrabství Monaghan a delší dobu žila ve Velké Británii. U jejího manžela se v různých prvních zprávách objevovaly odlišné informace o národnosti, podle pozdějších údajů měl pocházet z Nového Zélandu. Irské úřady už rodině poskytují konzulární pomoc.
Případ zůstává otevřený. V tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by policie měla potvrzený důkaz o úmyslném násilném činu, zároveň ale zatím není možné s jistotou říct, co přesně se u vířivky stalo.
Právě technické zkoumání zařízení a výsledky soudní pitvy mohou ukázat, zda šlo o mimořádně nešťastnou souhru okolností. Pro dvě děti však už žádný výsledek vyšetřování nezmění fakt, že běžná rodinná dovolená skončila tím nejhorším způsobem.
Zdroje: elpais.com, rte.ie, thejournal.ie, irishtimes.com, irishexaminer.com