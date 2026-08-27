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Ornella Koktová se pochlubila krásnou fotkou všech svých dětí: Quentin zhubl 10 kilo a je k nepoznání

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Ornella Koktová vzala rodinu do Blatné a zveřejnila snímek, který na první pohled vypadá jako úplně obyčejná rodinná momentka. Jenže právě u takových fotek bývá nejvíc vidět, jak rychle děti rostou. A v případě třináctiletého Quentina to platí dvojnásob.
Fotografie Ornelly Štikové Koktové

Fotografie Ornelly Štikové Koktové

Zdroj: Foto: NextFoto, Ornella Štiková Koktová na představení parfému 9PM Night Out
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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