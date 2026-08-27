Ornella Koktová se pochlubila krásnou fotkou všech svých dětí: Quentin zhubl 10 kilo a je k nepoznání

Ornella Koktová vzala rodinu do Blatné a zveřejnila snímek, který na první pohled vypadá jako úplně obyčejná rodinná momentka. Jenže právě u takových fotek bývá nejvíc vidět, jak rychle děti rostou. A v případě třináctiletého Quentina to platí dvojnásob.
Ornella Koktová se pochlubila společnou fotografií všech tří svých dětí. Quentin, Sven a Lilianne zapózovali před zámkem v Blatné, kam se rodina pravidelně vrací zavzpomínat na babičku Jarušku. A byl to nejstarší Quentin, který na snímku upoutal největší pozornost. Třináctiletý chlapec za poslední dobu výrazně změnil vzhled a nejen dle našeho názoru na In-Lifestyle je na něm znát, že kila navíc, se kterými v minulosti bojoval, postupně mizí.
V Blatné drží rodinnou tradici
K fotografii na instagramu Ornella připsala: „Lásky moje… moc v Blatný vzpomínáme na babičku Jarušku. Tradici každoroční návštěvy rodiny držíme s láskou dál.“ Své tři děti tak nechala zvěčnit před místním zámkem a z fotografie je patrné, že sourozenci spolu tráví příjemné chvíle. Pod příspěvkem se rychle začaly objevovat pochvalné komentáře. „Krásné zdravé děti… co víc si přát…“ napsala například jedna ze sledujících. Další přidali, že má Ornella krásné děti, a pochvalou nešetřili ani směrem ke Quentinovi. „Quentin je mega fešák!“ zaznělo v jednom z komentářů.
U fotografií dětí je přitom dobré trochu zabrzdit. Zatímco u dospělého člověka se veřejnost poměrně běžně vyjadřuje k tomu, jestli zhubl, přibral nebo mu to sluší, u dítěte je podobné hodnocení mnohem citlivější. Quentinovi je teprve třináct let, prochází pubertou a to, co dnes na fotografii vypadá jako velká proměna, tak nemusí být jen otázkou čísel na váze, ale také přirozeného dospívání.
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Kritici tentokrát neměli co říct
O Quentinově postavě se přitom v minulosti objevovaly i méně laskavé poznámky. O to zajímavější je sledovat, jak se tón reakcí nyní mění. Zatímco dříve se našli lidé, kteří měli potřebu komentovat jeho kila navíc, dnes se pod fotografiemi objevují především pochvaly. Člověku až může připadat, že kritikům najednou docházejí slova. A možná je to vlastně dobře. Dítě by přece nemělo vyrůstat s pocitem, že jeho hodnota závisí na tom, kolik ukáže váha nebo jak vypadá na fotografii.
To samozřejmě neznamená, že by se dětská nadváha měla přehlížet. Pokud má dítě s hmotností skutečně zdravotní problém, je rozumné řešit ho včas a především s pomocí odborníků. Healthline upozorňuje, že dětská nadváha může zvyšovat riziko některých zdravotních komplikací a zároveň souviset s nízkým sebevědomím či negativním vnímáním vlastního těla. Z těchto všech důvodů je důležité přistupovat k podobné situaci citlivě a nesoustředit se pouze na samotné číslo na váze.
S nadváhou bojují pod dohledem odborníků
Ornella se jeho váhou zabývá už několik let a v minulosti s ním vyzkoušela různé cesty. Chlapec například strávil měsíc ve specializovaném zařízení v Říčanech, kde dostal stravovací program a učil se zdravějším návykům. Ornella tehdy popisovala, že měl podle doporučení jíst pětkrát až šestkrát denně a že na pobytu zhubl tři kilogramy. Později se rodina obrátila na dětskou obezitologii a právě odborná pomoc podle Ornelly sehrála důležitou roli.
„Mám velkou radost. Quentin od července zhubnul celkem devět kilo, narostla mu svalová hmota, zbavil se strašně moc tuku a jsem na něj hrozně moc pyšná. Pokud řešíte něco podobného se svýma dětma, nebojte se, doporučuju vinohradskou nemocnici, obraťte se na specializované lékaře,“ uvedla letos v dubnu na svém instagramu. V červnu pak sama s Quentinem vyrazila do španělské Malagy, odkud vzkázala, že Quentin má dole už deset kilo, chválila ho, jak se o ni dokázal sám postarat, když ji na dovolené skolila nepříjemná viróza. Ornella je vděčná za to, že se obrátili na odborníky, protože děti potřebují o svém problému slyšet od někoho jiného než jen od rodičů, na jejichž rady často nedají.
Pokud už dítě na cestu ke zdravějšímu životnímu stylu nastoupí, mělo by to být opravdu především kvůli němu samotnému, kvůli zdraví, kondici a tomu, aby se cítilo dobře. Rozhodně ne proto, aby konečně umlčelo lidi v komentářích. To ostatně platí i pro dospělé a je to možná jeden z nejdůležitějších rozdílů mezi zdravou změnou životního stylu a obyčejným tlakem okolí. Healthline u dospívajících doporučuje soustředit se především na zdraví, nikoli na honbu za konkrétní tělesnou hmotností nebo velikostí oblečení.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Ornella Koktová se pochlubila fotkou všech svých dětí: Quentin zhubl 10 kilo a výrazně prokoukl byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.