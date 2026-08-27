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Od října může seniorům každý měsíc přibýt více peněz: Rozhodující bude především místo, kde žijí

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Rozpočet seniora, který musí z důchodu zaplatit nájem, energie, jídlo i léky, bývá často napjatý do posledních stokorun. Od 1. října 2026 se však mění způsob, jakým stát u dávky sociální pomoci zohledňuje náklady na bydlení. U části důchodců může nový výpočet znamenat vyšší podporu. Rozhodující ovšem nebude pouze jejich příjem, ale nově mnohem více také místo, kde skutečně žijí.
Od října se může seniorům zvýšit měsíční podpora. Kolik dostanou, bude záležet hlavně na tom, kde bydlí.

Od října se může seniorům zvýšit měsíční podpora. Kolik dostanou, bude záležet hlavně na tom, kde bydlí.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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