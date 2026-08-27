Od října může seniorům každý měsíc přibýt více peněz: Rozhodující bude především místo, kde žijí

Rozdíl několika set korun v měsíčním rozpočtu nemusí pro pracující domácnost představovat zásadní částku. Pro člověka odkázaného převážně na starobní důchod ale může rozhodovat o tom, zda po zaplacení nájmu a energií zbude dost na běžné výdaje. Právě náklady na bydlení jsou jednou z oblastí, kde se od října upraví pravidla dávky státní sociální pomoci, známé také jako superdávka. Nový systém má přesněji reagovat na skutečnost, že ceny nájmů se výrazně liší nejen mezi Prahou a menšími městy, ale také mezi jednotlivými regiony.
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Místo tří skupin bude rozhodovat 77 okresů
Dosavadní způsob výpočtu pracoval s poměrně širokým rozdělením podle velikosti obce. Praha a Brno tvořily jednu kategorii, další skupinu představovala větší města a třetí menší obce. Jenže právě tady se ukázal problém. Stejně velká města totiž nemusí mít ani zdaleka stejné ceny bydlení. Nájem v obci nedaleko velkého krajského města může být výrazně vyšší než v podobně velké obci v jiné části republiky.
Od října proto začne být při určování takzvaného normativního nájemného důležitější konkrétní region. Normativy se mají stanovovat podle 77 okresů, což by mělo výpočet přiblížit skutečným cenám nájemního bydlení v místě.
Normativ je přitom pro výši podpory velmi důležitý. Jde zjednodušeně o maximální část nákladů na bydlení, kterou stát při výpočtu uzná. Pokud například domácnost skutečně platí za bydlení více, než kolik činí příslušná hranice, část nad stanovený normativ už výši dávky nezvýší. Právě proto může změna normativů u některých domácností znamenat citelný rozdíl.
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Důchodci mají v systému zvláštní postavení
Pro seniory je důležité ještě jedno pravidlo. Příjemci starobního důchodu patří mezi takzvané zranitelné osoby. Do této skupiny zákon řadí také například osoby starší 68 let, lidi s invaliditou druhého nebo třetího stupně a některé pečující osoby.
Neznamená to ale, že by každý důchodce automaticky dostal od října vyšší dávku. Nárok se dál posuzuje podle konkrétní situace celé domácnosti, tedy například podle příjmů, majetku, nákladů na bydlení a dalších zákonných podmínek. Starobní důchod sám o sobě nárok na dávku nezaručuje.
Podstatný je navíc rozdíl mezi zranitelnou osobou a zranitelnou domácností. Výhodnější pravidlo pro normativní nájemné se týká domácností, v nichž podmínky zranitelnosti splňují všichni její členové. Pokud tedy například důchodce žije s další dospělou osobou, která mezi zranitelné osoby nespadá, může být výsledný výpočet jiný než u seniora žijícího samostatně.
Výpočet má lépe odpovídat skutečným nájmům
Další změna se týká samotného způsobu stanovení částek. U běžných domácností se má vycházet z 50. percentilu skutečných nájmů v daném okrese. Zjednodušeně jde o hodnotu, kolem níž se pohybuje typická výše nájemného. Přibližně polovina sledovaných nájmů je pod touto hranicí a polovina nad ní.
U domácností tvořených zranitelnými osobami se používá příznivější hranice, 75. percentil nájmů. Smyslem je zohlednit skutečnost, že například senior nebo člověk se zdravotním omezením má zpravidla podstatně menší možnosti zvýšit svůj příjem nebo se jednoduše odstěhovat za levnějším bydlením.
Právě tato kombinace může u části seniorů přinést vyšší podporu. Nejvíce se změna může projevit v okresech, kde byly skutečné ceny nájmů pod dosavadním systémem zachyceny nepřesně a uznávané náklady na bydlení byly příliš nízké.
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Vyšší částka ale není automatická pro všechny
Představa, že od října dostanou všichni důchodci automaticky několik stovek nebo tisíc korun navíc, by byla zavádějící. Výsledek bude individuální a výrazně závislý na složení domácnosti, jejích příjmech, skutečných nákladech i okrese bydliště. U některých lidí může podpora vzrůst, u jiných se prakticky nezmění a změna parametrů nemusí být výhodná úplně pro každého.
Dávka státní sociální pomoci navíc neslouží pouze seniorům. Nahradila několik předchozích dávek, mimo jiné příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Skládá se z několika částí a stát při jejím přiznání hodnotí příjmovou i majetkovou situaci domácnosti.
Pro složku na bydlení obecně platí, že domácnost musí mít k bydlení odpovídající právní titul a její náklady na bydlení musí překračovat zákonem stanovenou část rozhodného příjmu.
Stávající příjemci nemají podávat novou žádost
Pro lidi, kteří už dávku pobírají, je důležitá také praktická stránka změny. Kvůli novým pravidlům nemají stávající příjemci podávat úplně novou žádost. Nové parametry se mají zohledňovat při pravidelném přehodnocování nároku a Úřad práce bude příjemce v souvislosti s přepočtem kontaktovat.
Kdo si chce už nyní udělat představu, zda by se jeho situace mohla změnit, může využít orientační kalkulačku dávky státní sociální pomoci. K dispozici je výpočet podle pravidel platných do konce září i podle parametrů od 1. října 2026. Výsledek kalkulačky je však pouze orientační. O skutečném nároku a konečné výši dávky rozhoduje Úřad práce podle konkrétních údajů domácnosti.
Pro seniory s vysokými náklady na nájem tak může říjnová změna znamenat citelnou pomoc, zejména pokud žijí v lokalitě, kde dosavadní tabulky skutečné ceny bydlení příliš nevystihovaly. Není to plošné přidání k důchodu ani nový příspěvek pro všechny. Je to především změna výpočtu, která má státní podporu více přiblížit tomu, kolik bydlení v jednotlivých částech republiky skutečně stojí.
energozrouti.cz, mpsv.gov.cz, up.gov.cz, e-sbirka.gov.cz