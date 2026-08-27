Lyon nepostoupil do Ligy mistrů a přišel o miliony. Český reprezentant Šulc je na seznamu hráčů, které klub musí prodat

5. srpna 2025 zveřejnila Viktoria Plzeň tiskovou zprávu o přestupu svého odchovance Pavla Šulce do Olympique Lyonnais. Čtyřiadvacetiletý ofenzivní záložník, český reprezentant se 115 ligovými starty, 36 góly a 23 asistencemi, odcházel do „velkého klubu v prestižní soutěži“. Jenže ten velký klub byl v tu chvíli po uši v dluzích, pod dohledem dvou regulátorů a uprostřed nuceného výprodeje kádru. Příběh Šulcova příchodu do Lyonu je příběhem klubu, který jednou rukou nakupuje a druhou zoufale rozprodává.
Šesté místo za stovky milionů
Lyon skončil v Ligue 1 2024/25 na šestém místě. Do Ligy mistrů šly z Francie PSG, Marseille, Monaco a Nice. Lyon spadl do Evropské ligy, a tím začal dominový efekt.
Oficiální distribuční model UEFA pro sezonu 2025/26 mluví jasně: celkový balík Ligy mistrů činí 2,467 miliardy eur, Evropské ligy 565 milionů eur. Samotné startovné ligové fáze dělá v LM 18,62 milionu eur na klub, v EL pouhých 3,17 milionu eur. Rozdíl jen na startovném: 15,45 milionu eur, tedy zhruba 390 milionů korun.
Reálné výplaty jsou ještě dramatičtější. Podle finanční zprávy UEFA za sezonu 2024/25 dostal průměrný účastník Ligy mistrů přibližně 57 milionů eur, zatímco v Evropské lize to bylo kolem 13 milionů eur. Rozdíl 44 milionů eur, přes miliardu korun, ilustruje, co Lyon nechal na stole.
Krize, která začala dávno před koncem sezony
Neúčast v Lize mistrů situaci zhoršila, ale nevytvořila ji. Ekonomické potíže Lyonu se táhly měsíce.
Pololetní výsledky mateřské Eagle Football Group k 31. prosinci 2024 ukázaly provozní výsledek minus 46,1 milionu eur a vlastní kapitál minus 78,2 milionu eur. Zpráva zároveň zmiňovala propad domácích televizních příjmů po nové dohodě DAZN s ligou. A pak přišly roční výsledky za finanční rok 2024/25:
- Čistá ztráta: 201,2 milionu eur (přes 5 miliard Kč)
- Vlastní kapitál: −163,6 milionu eur
- Čistý dluh: 576,6 milionu eur (přes 14,5 miliardy Kč)
9. července 2025 odvolací komise DNCG (francouzského finančního regulátora) zrušila hrozící administrativní sestup do Ligue 2. Podmínkou ale bylo dodržení mzdového a přestupového stropu. Pět dní předtím, 4. července, UEFA potvrdila čtyřletý settlement s fixní pokutou 12,5 milionu eur a podmíněnými sankcemi až 37,5 milionu eur. Při neplnění závazků hrozilo vyloučení z evropských soutěží.
Lyon si zachránil kůži díky nové půjčce 87,3 milionu eur a bankovní garanci 30 milionů eur. Ale regulátoři stáli za dveřmi a čekali na výsledky.
Nucený výprodej, a uprostřed něj nákup
Klub musel prodávat. Do konce července 2025 vykázal přes 111 milionů eur příjmů z přestupů a od začátku letního okna přes 70 milionů eur z prodejů. Podle sekundárních zdrojů citujících L’Équipe se na seznamu hráčů určených k odchodu objevovala jména jako Nemanja Matić, Jordan Veretout, Duje Ćaleta-Car či Saël Kumbedi. U dalších (Malick Fofana, Lucas Perri, Georges Mikautadze) klub údajně „těžko odmítal nabídky“. Koncem srpna L’Équipe výslovně psal, že Lyon musí prodat Fofanu.
A právě do tohoto prostředí přišel Pavel Šulc. Klub, který jednou rukou rozprodával kádr kvůli přežití, druhou rukou investoval do nového hráče. Na první pohled paradox. Při bližším pohledu ale logika existuje: Lyon potřeboval nejen snižovat náklady, ale i udržet sportovní konkurenceschopnost pro Evropskou ligu, která zůstávala jedním z mála zdrojů příjmů.
Šulc na soupisce, ne na odchodní listině
Spekulace o tom, že by Šulc mohl skončit na prodejním seznamu, se nepodařilo doložit žádným důvěryhodným otevřeným zdrojem. Dostupná data ukazují opačný směr. Pavel Šulc byl zapsán na oficiální soupisku Lyonu pro Evropskou ligu a 27. listopadu 2025 nastoupil v základní jedenáctce proti Maccabi Tel Aviv. Klub s ním sportovně počítal.
Jeho situace se zásadně lišila od hráčů typu Veretout nebo Fofana. Ti byli v Lyonu roky, měli vysoké platy a představovali okamžitou likviditu. Šulc byl čerstvá akvizice, nové aktivum, do kterého Lyon právě investoval. Prodávat ho ve stejném přestupovém okně by ekonomicky nedávalo smysl.
Co bude dál s Lyonem
Finanční mantinely zůstávají těsné. DNCG drží mzdový strop, UEFA sleduje plnění čtyřletého plánu. Při čistém dluhu přes 14,5 miliardy korun a ztrátě přesahující pět miliard za jediný rok nemá vedení pod Michele Kangovou a generálním ředitelem Michaelem Gerlingerem prostor pro chyby. Každé přestupové okno bude testem, jestli klub dokáže balancovat mezi sportovními ambicemi a holým přežitím.
Pavel Šulc zatím v Lyonu hraje. V klubu, kde se seznam hráčů na odchod mění rychleji než trenérské plány.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle