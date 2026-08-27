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Lyon nepostoupil do Ligy mistrů a přišel o miliony. Český reprezentant Šulc je na seznamu hráčů, které klub musí prodat

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Olympique Lyon ztratil neúčastí v Lize mistrů minimálně 370 milionů korun. Klub přitom ve stejném létě investoval do Pavla Šulce.
Lyon nepostoupil do Ligy mistrů a přišel o miliony. Český reprezentant Šulc je na seznamu hráčů, které klub musí prodat

Lyon nepostoupil do Ligy mistrů a přišel o miliony. Český reprezentant Šulc je na seznamu hráčů, které klub musí prodat

Zdroj: Olympique Lyonnais
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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