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Konec nudy o prázdninách. Obří haly napříč republikou nabízí velké vyžití pro děti i dospělé

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Obrovská brněnská herna Toboga AirJUMP! láká rodiny na desítky moderních trampolín. Velkou pozornost budí obří skluzavka a propojení s virtuální realitou.
Toboga AirJUMP!

Toboga AirJUMP!

Zdroj: FOTO:Pro redakci Výletárium.cz Marie Kučerová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...

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