Zapomeňte na přeplněný Jadran! Německý „Karibik“ máte jen dvě hodinky z Prahy a bez kolon. Řídit dvanáct hodin v úmorném horku, mačkat se na dálnici směrem na Chorvatsko a pak hledat poslední volný metr na rozpálených kamenech?
To už dneska poctivý český chalupář a výletník fakt podstupovat nemusí. Pokud si chcete užít parádní válečku u vody, kde vám pod nohama křupe jemňoučký písek a dohlédnete až na dno, máme pro vás skvělý tip. Hned za německými hranicemi totiž vyrostl rajón, který vám vyrazí dech.
Řeč je o oblasti Lužických jezer (Lausitzer Seenland). Tenhle vodní ráj leží kousek za Drážďany a z Prahy jste tam po dálnici za nějaké dvě hodinky a pár minut k tomu. Brňáci to zvládnu za čtyři hodiny, což je pořád pohoda oproti nekonečnému plahočení na jih.
Z měsíční krajiny vytvořili luxusní riviéru
Když se na ta azurová jezera podíváte dneska, málokoho by napadlo, co tu bylo dřív. Ještě za hlubokého totality se tady ve velkém těžilo hnědé uhlí. Když rypadla dopracovala a těžba v šedesátých letech utichla, zůstaly po ní jen gigantické díry v zemi a měsíční krajina. Němci se ale kousli a pustili se do největší proměny krajiny v Evropě.
Jámy začali zatápět podzemní vodou i přilehlými řekami. Zpočátku to byla slušná divočina – voda byla kyselá jak nezralé šťovíky a koupání bylo spíš pro odvážné. Jenže postupnou výměnou vody a obřími investicemi, které spolkly v přepočtu přes dvě miliardy korun, vykouzlili z měsíční pustiny naprostou nádheru. Dneska braniborské úřady pravidelně hlásí, že kvalita zdejší vody je jednoduše špičková.
TIP: Zapomenutá účtenka z hotelu dovedla k soudu čtyři naše pracanty. A nakonec máme i firemního maskota.
Pět jezer v jednom balíku a pláže jako u moře
Srdcem celé téhle oblasti je Senftenberger See. Představte si vodní plochu, která má přes 1 300 hektarů a dokola osmnáct kilometrů pobřeží. Z toho sedm kilometrů tvoří nádherné písčité pláže. Voda je tu neskutečně čistá, žádné zelené sinice vás tu otravovat nebudou. Když zasvítí sluníčko, hladina se zbarví do nádherné tyrkysové barvy a vy si připadáte jak někde na Baleárech.
A teď to nejlepší. Od letošní sezóny 2026 je celý tenhle systém ještě o level výš. Propojily se totiž kanály hned pětice velkých jezer. Můžete tak nasednout na loď nebo motorový člun a bez problémů proplout z Senftenberger See přes Sedlitzer, Großräschener, Partwitzer až na Geierswalder See. Na své si přijdou jak paddleboardisté, tak milovníci jachtingu.
Aktivní tip pro cyklisty: Okolo všech jezer vedou fungl nové, dokonale rovné asfaltky. Pro rodiny s dětmi nebo bruslaře je to absolutní ráj. Nikde žádné šílené kopce, jen čistá jízda kolem vody s možností kdykoliv skočit do vln.
Když vás přestane bavit válení: Ležící Eiffelovka
Kdyby vás celodenní opalovačka přece jen omrzela, rozhodně vyrazte k kousíček vzdálenému Bergheider See. Stojí tam totiž monstrózní industriální památka – bývalý těžební most F60. Téhle ocelové potvoře se přezdívá „ležící Eiffelovka“. Má přes půl kilometru na délku, váží více než 11 tisíc tun a s průvodcem se můžete projít přímo po její konstrukci. Ten výhled na celou novou jezerní krajinu za těch pár stovek na osobu fakt stojí.
Lužická jezera nejsou jen nějakou chudou náhradou za moře. Je to špičkově vybavený moderní resort, který máte doslova za humny. Takže sbalit plavky, namazat záda a vyráží se!
Zdroj: Autorka, https://www.lausitzerseenland.de/en/, https://www.germany.travel/en/nature-outdoor/lusatian-lake-district.html, https://www.senftenberger-see.de/en/
Náhledové foto: Pixabay
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