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Zapomeňte na přeplněný Jadran! Německý „Karibik“ máte jen dvě hodinky z Prahy a bez kolon

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Zapomeňte na přeplněný Jadran! Německý „Karibik“ máte jen dvě hodinky z Prahy a bez kolon. Řídit dvanáct hodin v úmorném horku, mačkat se na dálnici směrem na Chorvatsko a pak hledat poslední volný metr na rozpálených kamenech?
Lužická jezera, dovolená u vody, Senftenberger See, koupání v Německu, letní tipy na výlet

Lužická jezera, dovolená u vody, Senftenberger See, koupání v Německu, letní tipy na výlet

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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