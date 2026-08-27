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Rodina mířila autem na dovolenou do Itálie. Tragická nehoda na A22 má dvě oběti, zemřela i 13letá dívka

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Cesta na jih, která měla být začátkem dovolené, skončila tragickou nehodou. Automobil s cestujícími z Dánska sjel na dálnici A22 v Jižním Tyrolsku z vozovky a narazil do odstaveného kamionu. Devětatřicetiletá žena zemřela na místě, život třináctileté dívky se lékařům přes veškerou péči zachránit nepodařilo.
Rodina mířila autem na dovolenou do Itálie. Tragická nehoda na A22 má dvě oběti, zemřela i 13letá dívka

Rodina mířila autem na dovolenou do Itálie. Tragická nehoda na A22 má dvě oběti, zemřela i 13letá dívka

Zdroj: Dobrovolný hasičský sbor Sterzing)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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