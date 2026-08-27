Rodina mířila autem na dovolenou do Itálie. Tragická nehoda na A22 má dvě oběti, zemřela i 13letá dívka

Dlouhá cesta autem k moři bývá pro mnoho rodin prvním krokem vytoužené dovolené. Kilometry po rakouských a italských dálnicích ale vyžadují soustředění až do poslední chvíle. Tragédie, která se odehrála na známé Brennerské dálnici A22, ukazuje, jak rychle se může běžná prázdninová cesta změnit v boj o život. V automobilu mířícím směrem na jih cestovalo pět lidí z Dánska. K nehodě došlo v úterý 14. července ráno poblíž Fortezzy, německy Franzensfeste, mezi Vipitenem a Bressanone v Jižním Tyrolsku.
Auto sjelo doprava a narazilo do stojícího kamionu
Podle dosavadního vyšetřování řídil vůz 53letý muž, který z dosud neobjasněných příčin ztratil nad automobilem kontrolu. Vozidlo se vychýlilo doprava mimo jízdní pruh a následně narazilo do kamionu, který stál v odstavném prostoru u dálnice. Náraz byl mimořádně silný. Přední část osobního automobilu byla vážně poškozena a zasahující záchranáři museli cestující vyprošťovat z vraku. Devětatřicetiletá žena sedící ve vozidle utrpěla zranění, kterým podlehla ještě na místě.
Nejhůře z dalších cestujících na tom byla třináctiletá dívka. Záchranáři ji po ošetření přepravili v kritickém stavu vrtulníkem do nemocnice v Bolzanu. Její stav byl od začátku popisován jako velmi vážný. Dva dny po nehodě, ve čtvrtek 16. července, svým zraněním v nemocnici podlehla. Tragická bilance nehody se tím zvýšila na dvě oběti.
Další tři lidé nehodu přežili
V autě se kromě obou pozdějších obětí nacházeli ještě další tři cestující. Řidič a dvě děti utrpěli zranění, která podle dostupných informací nebyla život ohrožující, a byli převezeni do nemocnice v Bressanone. První zprávy hovořily o středně těžkých či méně závažných poraněních. Přesné rodinné vazby mezi všemi pěti cestujícími nebyly v prvních dnech po nehodě jednoznačně potvrzeny. Italská média upozorňovala, že úřady byly kvůli ověřování totožnosti a vztahů mezi cestujícími v kontaktu také s dánskými úřady.
Právě v tomto bodě se jednotlivé zahraniční zprávy částečně rozcházely. Některé označovaly zemřelou ženu za matku dětí, jiné za tetu nebo příbuznou řidiče. Jisté bylo především to, že skupina cestovala z Dánska směrem na jih a nehoda její prázdninovou cestu náhle ukončila. Přesnou příčinu toho, proč automobil opustil jízdní pruh, začaly zjišťovat příslušné orgány.
Nehoda zasáhla jednu z hlavních cest přes Brenner
Brennerská dálnice A22 není pro české dovolenkáře neznámou trasou. Vede od rakousko-italské hranice přes Jižní Tyrolsko kolem Bolzana, Trenta a Verony a pokračuje směrem k Modeně. Řidiči, kteří se do Itálie vydávají přes Tyrolsko a Brennerský průsmyk, po ní často pokračují dál na jih. Provozovatel dálnice proto v hlavní letní sezoně zveřejňuje také samostatné předpovědi intenzity dopravy pro směr k Brenneru i na jih k Modeně.
Nehoda z poloviny července měla dopad také na provoz. Během záchranných prací se ve směru na jih tvořily dlouhé kolony, zpomalení bylo hlášeno rovněž v opačném směru. V době hlavních prázdninových přesunů přitom patří tato část trasy k úsekům, kde se setkává intenzivní osobní doprava s velkým množstvím kamionů.
Příčina nehody zůstala předmětem vyšetřování
Z dostupných informací nelze dovozovat, co přesně vedlo k tomu, že automobil vyjel doprava. Nebyla potvrzena únava řidiče, zdravotní indispozice, nepřiměřená rychlost ani jiná konkrétní příčina, a nebylo by proto správné některou z těchto možností označovat za vysvětlení tragédie. Vyšetřování se soustředilo na přesnou rekonstrukci okamžiků před nárazem a na okolnosti, za nichž vůz opustil vozovku.
Pro motoristy mířící přes Alpy na dovolenou je případ především připomínkou toho, že největší pozornost není potřeba pouze na horských silnicích. Dlouhé dálniční přesuny mohou být po několika hodinách za volantem stejně náročné a cesta nekončí bezpečně jen proto, že už zbývá posledních několik set kilometrů k moři. V případě dánských cestujících skončila prázdninová cesta ještě před příjezdem do cíle a dvěma lidem už nebylo možné pomoci.
Zdroje: krone.at, corriere.it, rainews.it, orf.at, autobrennero.it