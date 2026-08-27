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Letní tvarohová buchta s ovocnou marmeládou je vláčná, rychlá a jednodušší na přípravu už být nemůže

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Když potřebuji něco sladkého k odpolední kávě a nechci vytahovat váhu, sahám právě po téhle buchtě s tvarohem a marmeládou. Je to poctivá domácí klasika z hrnků, hotová bez zbytečného přemýšlení, a právě vrstva oslazeného tvarohu s trochou domácí meruňkové marmelády jí dává vláčnost i příjemně ovocnou chuť.
Obrázek k receptu s názvem Stačí pár surovin a jednoduchá buchta s tvarohem a marmeládou je na stole za chvíli

Obrázek k receptu s názvem Stačí pár surovin a jednoduchá buchta s tvarohem a marmeládou je na stole za chvíli

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Stačí pár surovin a jednoduchá buchta s tvarohem a marmeládou je na stole za chvíli
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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