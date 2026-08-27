Letní tvarohová buchta s ovocnou marmeládou je vláčná, rychlá a jednodušší na přípravu už být nemůže

Když se v neděli odpoledne objeví chuť na něco sladkého ke kávě, sahám většinou po téhle jednoduché buchtě s tvarohem a marmeládou. Je to poctivá domácí klasika z hrnků, žádné zdlouhavé počítání. Vrstva oslazeného tvarohu s trochou domácí meruňkové marmelády jí dává vláčnost i příjemně ovocnou chuť. Doma ji pečeme ve chvíli, kdy je chuť na moučník hned, ale nikdo nemá čas trávit půl odpoledne v kuchyni.
Buchtu lze docela snadno upravit podle toho, co je zrovna doma. Jednou použiju , jindy rybízovou nebo malinovou a pokaždé je z toho trochu jiný výsledek. Tvarohovou vrstvu dělám spíš hladší a měkčí, aby se po upečení pěkně propojila s těstem a meruňkovou marmeládu moučník nezůstal suchý.
Můj tip zní: Pokud máte kyselejší marmeládu, dejte jí o něco méně a nechte víc vyniknout tvaroh. Když je naopak jemná a sladší, klidně ji rozetřete v tenčí vrstvě na větší plochu. I tahle drobnost udělá dost. Tvaroh a marmeláda jsou stará dobrá dvojka
V českém pečení má
tvaroh své pevné místo už dlouho. Patří do buchet, i řezů, protože zvláční těsto a přitom ho zbytečně nezatíží. Když se k němu přidá koláčů marmeláda, vznikne známá, poctivá chuť. Mnoha lidem se hned vybaví plech na stole, nedělní odpoledne a návštěva, která přišla právě ve chvíli, kdy buchta ještě voní. Recept na domácí buchtu s tvarohem a marmeládou
Doba přípravy: 15 minut Doba pečení: 30 až 35 minut Počet porcí: 12 až 16 kousků Ingredience pro přípravu
Těsto: 2 hrnky polohrubé mouky 1 hrnek cukru krupice 1 hrnek mléka 1/2 hrnku rostlinného oleje 1 vejce 1 balíček prášku do pečiva 1 lžička jemně nastrouhané citronové kůry
Náplň a dokončení: 250 g oslazeného tvarohu nebo měkkého tvarohu podle chuti doslazeného 4 až 5 lžic domácí meruňkové marmelády 1 lžíce cukru moučka, pokud je tvaroh málo sladký 1 lžička vanilkového cukru, volitelně trocha másla a mouky na vymazání a vysypání plechu nebo pečicí papír Postup přípravy tvarohové buchty s marmeládou
1. Předehřejte troubu na
175 °C. Menší plech nebo zapékací formu vymažte máslem a vysypte moukou, případně vyložte pečicím papírem.
2. Do větší mísy dejte
vejce, cukr, mléko a olej. Krátce promíchejte metličkou nebo vařečkou, jen aby se tekuté suroviny spojily.
3. Přisypte
polohrubou mouku, prášek do pečiva a citronovou kůru. Vypracujte hladké, spíš řidší těsto bez hrudek. Není potřeba ho šlehat dlouho, pár tahů navíc úplně stačí.
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4. Těsto nalijte na připravený plech a stěrkou ho rozetřete do roviny. Vrstva by měla být stejnoměrná, aby se buchta pekla všude stejně.
5. Na povrch po lžičkách rozložte
meruňkovou marmeládu. Nemusíte ji roztírat úplně do tenka, stačí menší ostrůvky po celé ploše. Při pečení se chuť stejně hezky rozvine. Foto: Cooky.cz. Na tvarohovou vrstvu po lžičkách rozložíme marmeládu.
6.
Tvaroh případně promíchejte s moučkovým cukrem a vanilkovým cukrem, pokud ho chcete sladší. Pak ho po menších lžících naneste mezi marmeládu i na ni. Povrch zůstane nepravidelný, a to je v tomhle případě spíš dobře.
7. Plech vložte do trouby a pečte asi
30 až 35 minut. Okraje by měly lehce zezlátnout a střed už se nesmí třást jako tekutý krém.
8. Upečenou buchtu nechte aspoň částečně vychladnout. Teplá je výborná, ale po vychladnutí se mnohem lépe krájí a
tvarohová vrstva zpevní.
9. Podávejte ke kávě nebo čaji, klidně jen tak bez dalšího zdobení. Pokud něco zbyde, dejte buchtu do chladu a snězte ji ideálně do
2 dnů. Ještě pár rad na závěr k buchtě s tvarohem a marmeládou Jestli chcete výraznější chuť, použijte rybízovou marmeládu. Ke tvarohu jde velmi dobře a buchta pak není přeslazená. Když máte jen obyčejný měkký tvaroh, stačí ho lehce dosladit a rozmíchat, aby na povrchu nedělal suché hrudky. Nejlepší je buchta až po chvíli odpočinku. Jakmile vychladne, řezy drží tvar a chuť je kulatější. Pokud chcete povrch trochu slavnostnější, vezměte špejli a ještě před pečením lehce protáhněte tvaroh s marmeládou do vln. Buchta pak vypadá dobře i bez polevy a na plechu udělá víc parády, než by člověk od obyčejné rychlovky čekal.
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