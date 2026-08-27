Lidl si sáhl na cenové dno. Nejužitečnější kuchyňské spotřebiče zlevnil až na půlku

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Moderní kuchyně dnes nabízí desítky způsobů, jak připravit jídlo rychle a chutně. Přesto mnozí nedají dopustit na
tradiční smažení v oleji – zlatavé hranolky, křupavé řízky nebo sýrové tyčinky prostě mají své kouzlo. A právě pro ty, kdo si chtějí dopřát poctivou fritézu bez velkých investic, přichází lákavá nabídka.
Obchodní řetězec Lidl v rámci akčních týdnů snížil cenu fritézy Silvercrest SFT 1900 A1 z původních 999 Kč na
pouhých 499 korun. Sleva o polovinu vypadá na první pohled neodolatelně – ale co vlastně za tuto částku dostanete? A hlavně: odpovídá skutečnost tomu, co slibují marketingové texty? Síla a stabilita, nebo jen čísla na papíře?
Základ každé fritézy tvoří její výkon. Model Silvercrest disponuje příkonem
1900 wattů, což na papíře znamená dostatečnou rezervu pro rychlé nahřátí oleje i udržení stabilní teploty během smažení. Právě stabilita je klíčová – pokud teplota po vložení studených surovin prudce klesne, jídlo začne nasávat tuk místo toho, aby se okamžitě obalilo křupavou krustou.
Termostat umožňuje plynulé nastavení až do
190 °C, přičemž na ovladači najdete speciální označení pro teplotu 170 °C. Ta je optimální pro smažení s nízkým obsahem akrylamidu – škodlivé látky, která vzniká při vysokých teplotách zejména u bramborových výrobků. Světelné kontrolky jasně signalizují zapnutí i dosažení zvolené teploty, takže nemusíte hádat, kdy je fritéza připravená.
Praktickým doplňkem je
odnímatelný digitální časovač s rozsahem až 60 minut. Můžete si ho vzít s sebou do jiné místnosti a neriskovat, že zapomenete na smažící se jídlo. Kapacita pro rodinu? Spíš pro pár
Tady přichází první střet s realitou. Ačkoliv se v propagačních materiálech může objevit zmínka o
celkovém objemu 4,2 litru, skutečná kapacita olejové vany činí pouze 2,1 litru. Fritovací koš pojme maximálně 500 gramů surovin, což v praxi znamená porci pro dvě až tři osoby – nikoliv pro celou rodinu najednou.
Pokud tedy plánujete pravidelně vařit pro čtyři a víc lidí, připravte se na smažení ve dvou kolech. Na druhou stranu, pro menší domácnost nebo příležitostné použití je tato velikost naprosto dostačující a šetří místo v kuchyni i množství spotřebovaného oleje.
Fritéza obsahuje
jeden nerezový koš – ne tři, jak by mohly některé zmatené popisy naznačovat. Žádné průhledové okénko ve víku zde také nenajdete, takže kontrola stavu smažení vyžaduje opatrné nadzvednutí víka. Údržba bez dramatu
Obava z čištění zůstává jedním z hlavních důvodů, proč lidé od fritézy upouštějí. U tohoto modelu však konstruktéři mysleli na praktičnost. Olejová vana je potažena
nepřilnavým povrchem ILAG® (Ilaflon Select R), který zabraňuje připékání zbytků a výrazně usnadňuje mytí.
Topné těleso je umístěno pod vanou, nikoliv ponořené přímo v oleji, což znamená jednodušší údržbu celého systému. Fritovací koš, odnímatelné víko i samotnou nádobu lze
mýt v myčce, takže se vyhnete zdlouhavému ručnímu drhnutí mastných ploch.
Hliníkový permanentní filtr ve víku zachycuje pachy a mastnotu během provozu, takže kuchyně nezapáchne ještě hodiny po smažení. Tepelně izolované rukojeti a protiskluzové nožičky pak zajišťují bezpečnou manipulaci i stabilitu na pracovní desce.
Fritéza | Zdroj: Lidl (se svolením Lidl) Stojí to za to?
Za
499 korun získáte funkční klasickou fritézu se solidním výkonem a promyšlenými detaily pro snadnou údržbu. Pokud hledáte přístroj pro příležitostné smažení a nechcete investovat tisíce do prémiových značek, jde o rozumnou volbu.
Musíte si však uvědomit limity: kapacita odpovídá spíš menší domácnosti, chybí moderní funkce jako digitální displej nebo programy, a především –
nejde o žádný zázrak. Fritéza dělá přesně to, co slibuje: smaží v oleji. Nic víc, nic míň.
Otázka tedy nezní, jestli je to dobrý spotřebič. Otázka zní:
potřebujete právě tohle? Pokud ano, akční cena dává smysl. Pokud váháte mezi klasikou a moderními horkovzdušnými fritézami, možná je čas zamyslet se nad tím, co od smažení vlastně očekáváte.
Zdroje článku:
lidl.cz, fajntip.cz
Autor článku:
Monika Blažková