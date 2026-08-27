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Lidl si sáhl na cenové dno. Nejužitečnější kuchyňské spotřebiče zlevnil až na půlku

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Klasická fritéza za 499 korun? Německý řetězec výrazně zlevnil spotřebiče vlastní značky. Ale pozor – ne všechno, co slibuje reklama, odpovídá realitě.
Lidl si sáhl na cenové dno. Nejužitečnější kuchyňské spotřebiče zlevnil až na půlku

Lidl si sáhl na cenové dno. Nejužitečnější kuchyňské spotřebiče zlevnil až na půlku

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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