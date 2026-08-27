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Rodina přiletěla na dovolenou do Atén. Taxikář ji odmítal pustit z auta a za cestu za 55 eur požadoval 600 eur

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Dennívýzva
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Cesta z letiště do hotelu měla být jen běžným začátkem dovolené v řecké metropoli. Pro rodinu turistů se ale podle policie změnila v nepříjemný incident, při kterém po nich řidič taxislužby požadoval 600 eur a opakovaně jim vyhrožoval.
Rodina přiletěla na dovolenou do Atén. Taxikář ji odmítal pustit z auta a za cestu za 55 eur požadoval 600 eur

Rodina přiletěla na dovolenou do Atén. Taxikář ji odmítal pustit z auta a za cestu za 55 eur požadoval 600 eur

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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