Rodina přiletěla na dovolenou do Atén. Taxikář ji odmítal pustit z auta a za cestu za 55 eur požadoval 600 eurPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Rodina přiletěla na dovolenou do Atén. Taxikář ji odmítal pustit z auta a za cestu za 55 eur požadoval 600 eur
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