Podvodníci v těchto dnech rozesílají falešné SMS zprávy s varováním před dluhem na pojistném a vyžadují jeho okamžité zaplacení. Zneužívají hektický konec prázdnin a naléhavost textu k tomu, aby získali peníze a přístup k bankovním účtům obětí.
Kyberšmejdům skončily prázdniny. Pozor na falešné SMS o fiktivním dluhu pojistného
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