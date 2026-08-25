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Poslední zastávka hradního turné slibuje víkend plný skvělé hudby, pivo do skla i prohlídku Bezdězu zdarma

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Hudební festival zakončí o víkendu své letní turné pod hradem Bezděz. Vystoupí hvězdy jako Mirai, Daniel Landa, Mig 21, Rytmus nebo Tomáš Klus.
Rybičky 48 na Hrady CZ

Rybičky 48 na Hrady CZ

Zdroj: FOTO:Distr. Hrady CZ
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...

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