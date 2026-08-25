Poslední zastávka hradního turné slibuje víkend plný skvělé hudby, pivo do skla i prohlídku Bezdězu zdarma

Hudební festival Hrady CZ chystá o víkendu své letošní velkolepé finále pod siluetou Bezdězu. Putovní akce uzavře prázdninové turné bohatým programem plným známých českých interpretů. Na pódiích se během pátku a soboty vystřídají populární hvězdy jako Mirai, Daniel Landa, Mig 21 nebo Rybičky 48. Závěr turné s hvězdným obsazením
Závěrečná zastávka celého festivalového putování odstartuje v pátek odpoledne na louce za obcí Bezděz. Areál se otevře v půl čtvrté a hudební program zahájí elektropopová formace Vega Elektra. K večeru publikum roztančí populární slovenský rapper Rytmus nebo kapela Mig 21. Páteční noc pak slavnostně uzavře oblíbená skupina Rybičky 48. Návštěvníci si po celou dobu budou moci užívat malebný výhled přímo na romantický středověký hrad.
Sobotní den odstartuje už v půl jedenácté dopoledne a nabídne pořádnou porci živé hudby. Fanoušci se mohou těšit na exkluzivní prodloužené sety skupiny Mirai a zpěváka Daniela Landy. Během dne se na pódiích vystřídají také Tomáš Klus, zpěvačka Lenny, písničkář Xindl X, Krucipüsk nebo Vypsaná fixa. Devadesátkový zvuk vůbec poprvé na festival přiveze kapela Adaline a s úplně novým singlem vystoupí popová formace Brixtn.
Jubilejní karneval a prohlídka památky
Pořadatelé si kromě hudby připravili tradiční hradní karneval masek, který letos slaví své dvacáté jubileum. Každý návštěvník v masce dostane odměnu a může se zúčastnit večerní promenády na hlavním festivalovém pódiu. Publiku pak svým hlasitým skandováním pomůže vybrat ty nejlepší převleky. Vítězové postoupí do velkého listopadového finále, kde absolutní šampioni získají volné vstupenky na další ročník akce a hodnotné věcné ceny.
Organizátoři navíc dlouhodobě spolupracují s Národním památkovým ústavem. Lidé s platnou vstupenkou proto dostanou v sobotu odpoledne možnost navštívit
hrad Bezděz zcela zdarma. Kapacita bezplatných prohlídkových okruhů je ovšem omezena aktuálními možnostmi samotné památky. Zájemci si tak budou muset včas zajistit své místo. Mig 21 na Hrady CZ, FOTO: Distr. Hrady CZ Zábava a platby náramkem
K odpočinku od festivalového ruchu poslouží bohatý doprovodný program se stíněnými zónami a rodinným areálem se skákacím hradem. Plnoletí návštěvníci určitě ocení novinku v podobě klasické hospody se zastřešeným posezením a pivem čepovaným do skla. Fanoušci se mohou zapojit do speciální fotosoutěže a nahrávat své snímky přímo z místa konání pomocí kódů ve festivalové brožuře.
Zcela se naopak ruší placení v hotovosti. Veškeré nákupy občerstvení i nápojů v celém areálu budou probíhat výhradně přes dobíjecí náramky bezhotovostního systému. Jinou možnost úhrady stánkaři na místě nebudou vůbec akceptovat.
Akce nabízí hned tři různé úrovně ubytování. Omezenou kapacitu tvoří nadstandardní kemp, kde na zájemce čeká předem postavený stan, pohodlné karimatky, spacáky a sprchy se splachovacími toaletami. Levnější variantou je kemp s úklidem a vlastní recepcí. Méně nároční hudební nadšenci mohou využít klasické stanové městečko s pitnou vodou a sociálním zařízením, které je k dispozici úplně zdarma.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( instagram, hradycz.cz/hrady/).