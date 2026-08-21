Konec drahých vstupenek. Do muzeí a galerií se dostanete úplně bez placení

Podzimní výlety za kulturou dostávají letos velmi příjemný finanční bonus. Ministr kultury Oto Klempíř představil novinku v podobě bezplatných vstupů do předních státních institucí. Každou první neděli v měsíci se otevřou brány desítek muzeí a galerií po celé republice úplně všem bez rozdílu věku návštěvníků. Rodiny i jednotlivci tak mohou ušetřit stovky korun při objevování národních pokladů.
Konec léta a blížící se podzim tradičně lákají k návštěvám vnitřních expozic. Letos tyto plány výrazně usnadní nový režim oblíbených kulturních institucí po celém Česku, protože od začátku září odpadá nutnost kupovat vstupenky do stálých expozic přesně vymezených státních paměťových institucí. Pravidlo platí vždy pro první neděli v kalendářním měsíci a týká se velmi široké škály výstavních síní. Během podzimu tak lze vyrazit za poznáním 6. září, 4. října nebo 1. listopadu.
Poklady v Praze i regionech
Do atraktivního programu se zapojilo patnáct velkých státních institucí napříč celou zemí. V hlavním městě láká k víkendové procházce Národní galerie se svými paláci nebo rozsáhlý komplex historické budovy Národního muzea. Technicky založení výletníci ocení volný přístup do Národního technického muzea plného unikátních dopravních prostředků a na Moravě otevírá své pobočky Moravská galerie v Brně s Muzeem umění Olomouc. Kompletní seznam zahrnuje i Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
Milovníci lidové architektury mohou volné neděle využít k toulkám po oblíbených skanzenech. Program pokrývá Národní ústav lidové kultury ve Strážnici i další muzea v přírodě od Rožnova pod Radhoštěm až po Zubrnice. Návštěvníci by si před cestou měli vždy ověřit aktuální otevírací dobu vybraného objektu na jeho webových stránkách. Sezonní provoz omezuje dostupnost některých lokací a například zámek Vrchotovy Janovice přivítá zájemce bez vstupného pouze v září a říjnu.
Inspirace úspěšným startem
Aktuální podzimní nabídka přímo navazuje na zkušební jarní provoz, kdy fungoval podobný systém rozdělený do několika víkendů podle typu instituce. Většina zapojených objektů tehdy zaznamenala obrovský nárůst návštěvnosti a výstavní síně se masivně zaplnily lidmi. Nyní se pravidla sjednotila na jeden konkrétní termín pro všechny organizace spadající přímo pod ministerstvo. Akce platí výhradně pro stálé sbírky státních institucí a nevztahuje se na soukromé či městské galerie.
Národní muzeum v Praze, FOTO: Skot, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Kulturní podzim nabízí i další zajímavé možnosti výletů za památkami bez placení. Speciální režim dostaly státní hrady a zámky pod správou Národního památkového ústavu. Ty zruší výběr vstupného o nedělích 30. srpna a 27. září. Zájemci o prohlídku majestátních panských sídel mají šanci prozkoumat historické interiéry s výraznou slevou a výlet na hrad se tak pro vícečlennou rodinu stává mnohem dostupnější záležitostí.
Nutnost včasné rezervace
U hradů a zámků naráží
na omezenou kapacitu jednotlivých prohlídkových okruhů. Výlet na oblíbená místa vyžaduje zajištění lístků s velkým předstihem přes rezervační systémy. Stránky památkového ústavu hlásí u nejžádanějších objektů jako Lednice, Hluboká nad Vltavou nebo Karlštejn kompletní vyprodání termínů. Kdo chce využít podzimní akce naplno, musí vybírat z méně známých lokalit nebo pečlivě sledovat uvolněná místa. volný vstup Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( mk.gov, idnes, novinky, instagram).