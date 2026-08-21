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Konec drahých vstupenek. Do muzeí a galerií se dostanete úplně bez placení

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Podzimní výlety do muzeí a galerií přinášejí velkou finanční úlevu. Desítky státních institucí plošně upravily pravidla a otevírají své expozice bez placení.
Praha - Národní muzeum

Praha - Národní muzeum

Zdroj: FOTO:VitVit, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...

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