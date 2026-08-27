U hotelu v Řecku povolilo zábradlí. Čtrnáctiletý chlapec se zřítil ze čtyř metrůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
U hotelu v Řecku povolilo zábradlí. Čtrnáctiletý chlapec se zřítil ze čtyř metrů
Měla to být rodinná dovolená u španělského pobřeží v luxusní vile s výhledem na moře. Pro dva dospělé však...
Oblíbená sicilská laguna Stagnone láká milovníky kitesurfingu z celé Evropy. Jedna z vyjížděk se však pro...
Cesta z letiště do hotelu měla být jen běžným začátkem dovolené v řecké metropoli. Pro rodinu turistů se...
Návrat z dovolené na řeckém Skiathosu nabral nečekaný směr. Letadlo do Neapole bylo plné a kvůli větru a...
TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...Všechny články tohoto autora →