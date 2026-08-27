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Přísnější kontroly kotlů jsou za dveřmi. Kdo nesplní povinnost, riskuje vysokou pokutu

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Topná sezona se rychle blíží a konec léta je poslední klidnější chvílí, kdy lze nechat prověřit kotel i spalinové cesty bez dlouhého čekání. Povinnosti se přitom liší podle typu zařízení a jejich zanedbání může přijít domácnost i provozovatele draho. U některých systémů se sankce mohou vyšplhat až na 200 tisíc korun.
Kdo má doma kotel, měl by zpozornět: Do poloviny září je nejvyšší čas vyřešit povinnou kontrolu.

Kdo má doma kotel, měl by zpozornět: Do poloviny září je nejvyšší čas vyřešit povinnou kontrolu.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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