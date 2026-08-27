Přísnější kontroly kotlů jsou za dveřmi. Kdo nesplní povinnost, riskuje vysokou pokutu

Venku mohou být ještě letní teploty, ale pro majitele domů začíná období, kdy se vyplatí otevřít dokumentaci ke kotli a podívat se na datum poslední kontroly. Řada lidí totiž zaměňuje servis kotle, zákonnou kontrolu technického stavu, revizi a kontrolu komína. Nejde však o totéž a také lhůty se výrazně liší. Pokud člověk zjistí problém až ve chvíli, kdy potřebuje začít pravidelně topit, může být pozdě. Na podzim bývají servisní technici i kominíci výrazně vytíženější.
Nejde přitom pouze o úřední formalitu. Špatně udržované vytápění může znamenat vyšší spotřebu paliva, problémy se spalováním nebo v krajním případě také riziko požáru či úniku spalin. Doklady o provedených kontrolách je proto rozumné uchovávat. Vedle případné kontroly úřadu mohou být podstatné například i při řešení pojistné události.
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Kotle na pevná paliva mají vlastní pravidla
Jedna z nejdůležitějších povinností se týká spalovacích zdrojů na pevná paliva s celkovým jmenovitým tepelným příkonem od 10 do 300 kW, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Jejich provozovatel musí zajistit kontrolu technického stavu a provozu nejméně jednou za tři roky. Nejde přitom pouze o klasické kotle. Za určitých podmínek sem mohou patřit například také kamna nebo krbové vložky s teplovodním výměníkem.
Kontrolu navíc nemůže provést kdokoliv. Musí ji zajistit odborně způsobilá osoba s příslušným oprávněním, která následně vystaví potřebný doklad. Ten by měl provozovatel uschovat, protože obecní úřad obce s rozšířenou působností může jeho předložení požadovat.
Právě v této oblasti mohou být sankce citelné. Pokud nepodnikající fyzická osoba povinnou kontrolu nezajistí nebo nedokáže na vyžádání doložit její provedení, může jí hrozit pokuta až 20 tisíc korun. U podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby může být horní hranice ještě podstatně vyšší, podle aktuální metodiky Ministerstva životního prostředí až 100 tisíc korun.
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Starý kotel může znamenat ještě větší problém
Majitelé starších zařízení by neměli řešit pouze datum poslední kontroly. Od září 2024 platí pro domácnosti zákaz provozování nevyhovujících kotlů na pevná paliva, které nesplňují zákonem stanovené minimální emisní požadavky. V praxi se omezení dotklo především starých kotlů nižších emisních tříd.
Právě pravidelná kontrola pomáhá určit, zda zařízení požadované podmínky splňuje a zda je provozováno správně. Pokud si člověk není jistý typem, příkonem nebo parametry svého kotle, je lepší neřídit se pouze jeho stářím nebo vzhledem. Rozhodující jsou technické údaje konkrétního zařízení.
Na komín se zapomínat nevyplatí
Samostatnou kapitolou jsou spalinové cesty. Jejich kontrola a čištění mají jiné intervaly než samotný kotel a záleží například na druhu paliva, výkonu spotřebiče i způsobu provozu. U běžných spotřebičů do 50 kW se kontrola spalinové cesty zpravidla provádí jednou ročně, zatímco samotné čištění může být podle použitého paliva nutné i několikrát během roku.
Revize spalinové cesty se naopak neprovádí automaticky každý rok. Je potřebná například při uvedení nové spalinové cesty do provozu, po některých stavebních úpravách komína, před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty, při určitých výměnách spotřebičů nebo po požáru komína.
Ani zde nejsou sankce zanedbatelné. Fyzické osobě může za porušení povinností spojených s čištěním a kontrolou spalinové cesty hrozit pokuta až 10 tisíc korun. Pokud zanedbání povinností souvisí se vznikem požáru, může sankce dosáhnout až 25 tisíc korun.
U plynového kotle je situace pro domácnosti jiná
Častý zmatek panuje také kolem plynových kotlů. Pravidelná kontrola vyhrazeného plynového zařízení se sice obecně provádí nejméně jednou ročně, tato zákonná povinnost se ale podle příslušného nařízení nevztahuje na vyhrazená plynová zařízení používaná uživateli a vlastníky bytů a rodinných domů.
To samozřejmě neznamená, že by domácnosti měly servis plynového kotle ignorovat. Pravidelnou prohlídku mohou požadovat nebo doporučovat výrobci a její význam je především praktický. Technik může včas odhalit závadu, zkontrolovat správné spalování a připravit zařízení na období, kdy bude několik měsíců téměř nepřetržitě pracovat.
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Pokuta 200 tisíc se netýká běžného kotle v rodinném domě
Nejvyšší částky se mohou objevit u jiné kategorie vytápění. Vlastníci budov nebo společenství vlastníků jednotek mají povinnost zajistit pravidelnou kontrolu provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se jmenovitým výkonem nad 70 kW, pokud se na konkrétní systém nevztahuje některá ze zákonných výjimek.
U nového systému musí být první kontrola provedena do tří let od uvedení do provozu, následně se provádí nejméně jednou za pět let. Za porušení některých těchto povinností může zákon o hospodaření energií připouštět pokutu až 200 tisíc korun. Tuto částku proto není správné automaticky vztahovat na každého majitele rodinného domu, který zapomněl na servis svého běžného kotle.
Zařídit kontrolu v září dává smysl
Kdo si není jistý, kdy byl kotel nebo komín naposledy kontrolován, měl by začít právě doklady z předchozích prohlídek. Začátek září je pro objednání technika nebo kominíka mnohem příjemnější než první studený říjnový týden, kdy začnou stejný problém řešit tisíce dalších domácností.
Před prvním pravidelným zatopením se zároveň vyplatí zkontrolovat radiátory, případně je odvzdušnit, prověřit termostat a ujistit se, že topný systém funguje bez neobvyklých zvuků nebo poklesu tlaku. Povinné kontroly mají svůj zákonný důvod, ale největší výhodou včasné údržby je nakonec něco mnohem praktičtějšího. Závadu je vždy jednodušší řešit v září než v listopadu v domě, ve kterém už začíná být zima.
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